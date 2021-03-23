Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 606 детей и 357 медработников.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Также 22 марта госпитализированы 2 519 человек. К сожалению, 333 человека умерли от осложнений за минувшие сутки, выздоровел – 8 044 пациента.

Кроме того, осуществлено за сутки 88 673 тестирования (методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500).

За все время пандемии в Украине: данные по состоянию на 23 марта заболело – 1 565 732 человека;

выздоровело – 1 268 886 человек;

1 268 886 человек; летальных исходов – 30 431;

30 431; проведено ПЦР-тестирований – 7 726 035.

Количество случаев коронавируса в регионах за 22 марта:

г. Киев – 1 050 случаев;

Винницкая область – 716 случаев;

716 случаев; Волынская область – 225 случаев;

225 случаев; Днепропетровская область – 604 случая;

604 случая; Донецкая область – 270 случаев;

270 случаев; Житомирская область – 186 случаев;

186 случаев; Закарпатская – 428 случаев;

Запорожская область – 340 случаев;

340 случаев; Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 727 случаев;

727 случаев; Кировоградская область – 57 случаев;

57 случаев; Луганская область – 147 случаев;

147 случаев; Львовская область – 995 случаев;

995 случаев; Николаевская область – 429 случаев;

429 случаев; Одесская область – 1 122 случая;

1 122 случая; Полтавская область – 697 случаев;

697 случаев; Ровенская область – 376 случаев;

376 случаев; Сумская область – 192 случая;

Тернопольская область – 430 случаев;

Харьковская область – 843 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 376 случаев;

Черкасская область – 277 случаев;

Черновицкая область – 579 случаев;

Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.