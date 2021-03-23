В Украине за сутки обнаружили 11 476 новых больных коронавирусом
За минувшие сутки, 22 марта, в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных больных с начала эпидемии возросло до 1 565 732.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Как изменилась ситуация за сутки
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 606 детей и 357 медработников.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
Также 22 марта госпитализированы 2 519 человек. К сожалению, 333 человека умерли от осложнений за минувшие сутки, выздоровел – 8 044 пациента.
Кроме того, осуществлено за сутки 88 673 тестирования (методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500).
- заболело – 1 565 732 человека;
- выздоровело – 1 268 886 человек;
- летальных исходов – 30 431;
- проведено ПЦР-тестирований – 7 726 035.
Количество случаев коронавируса в регионах за 22 марта:
- г. Киев – 1 050 случаев;
- Винницкая область– 716 случаев;
- Волынская область– 225 случаев;
- Днепропетровская область– 604 случая;
- Донецкая область– 270 случаев;
- Житомирская область– 186 случаев;
- Закарпатская – 428 случаев;
- Запорожская область– 340 случаев;
- Ивано-Франковская область – 351 случай;
- Киевская область – 727 случаев;
- Кировоградская область – 57 случаев;
- Луганская область – 147 случаев;
- Львовская область – 995 случаев;
- Николаевская область – 429 случаев;
- Одесская область – 1 122 случая;
- Полтавская область – 697 случаев;
- Ровенская область – 376 случаев;
- Сумская область – 192 случая;
- Тернопольская область – 430 случаев;
- Харьковская область – 843 случая;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 376 случаев;
- Черкасская область – 277 случаев;
- Черновицкая область – 579 случаев;
- Черниговская область – 28 случаев.
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