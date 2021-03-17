В Украине за сутки обнаружили 11 833 случая инфицирования коронавирусом
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили инфицирования у 1 489 023 человек. За прошедшие сутки, 16 марта, количество выявленных случаев выросло на 11 833.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки также заболели 609 детей и 388 медработников.
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16 марта в Украине госпитализированы 4887 человек. 289 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 5467 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 16 марта:
- г. Киев – 1121 случай;
- Винницкая область – 750 случаев;
- Волынская область – 239 случаев;
- Днепропетровская область – 539 случаев;
- Донецкая область – 373 случая;
- Житомирская область – 482 случая;
- Закарпатская – 557 случаев;
- Запорожская область – 348 случаев;
- Ивано-Франковская область – 506 случаев;
- Киевская область – 630 случаев;
- Кировоградская область – 112 случаев;
- Луганская область – 110 случаев;
- Львовская область – 884 случая;
- Николаевская область – 452 случая;
- Одесская область – 883 случая;
- Полтавская область – 265 случаев;
- Ровненская область – 433 случая;
- Сумская область – 283 случая;
- Тернопольская область – 485 случаев;
- Харьковская область – 750 случаев;
- Херсонская область – 66 случаев;
- Хмельницкая область – 703 случая;
- Черкасская область – 297 случаев;
- Черновицкая область – 481 случай;
- Черниговская область – 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
За прошедшие сутки совершено 121 144 тестирований (методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 143). С начала пандемии в Украине проведено 7 467 108 ПЦР-тестирования.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала
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