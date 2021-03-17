С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили инфицирования у 1 489 023 человек. За прошедшие сутки, 16 марта, количество выявленных случаев выросло на 11 833.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки также заболели 609 детей и 388 медработников.

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16 марта в Украине госпитализированы 4887 человек. 289 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 5467 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 489 023 человека;

выздоровело – 1 237 676 человек;

летальных случаев – 28 986.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 16 марта:

г. Киев – 1121 случай;

Винницкая область – 750 случаев;

Волынская область – 239 случаев;

Днепропетровская область – 539 случаев;

Донецкая область – 373 случая;

Житомирская область – 482 случая;

Закарпатская – 557 случаев;

Запорожская область – 348 случаев;

Ивано-Франковская область – 506 случаев;

Киевская область – 630 случаев;

Кировоградская область – 112 случаев;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 884 случая;

Николаевская область – 452 случая;

Одесская область – 883 случая;

Полтавская область – 265 случаев;

Ровненская область – 433 случая;

Сумская область – 283 случая;

Тернопольская область – 485 случаев;

Харьковская область – 750 случаев;

Херсонская область – 66 случаев;

Хмельницкая область – 703 случая;

Черкасская область – 297 случаев;

Черновицкая область – 481 случай;

Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки совершено 121 144 тестирований (методом ПЦР – 50 966, методом ИФА – 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 143). С начала пандемии в Украине проведено 7 467 108 ПЦР-тестирования.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала