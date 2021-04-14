По состоянию на 14 апреля в Украине с начала пандемии подтвердили заражение у 1 887 338 человек. За прошедшие сутки, 13 апреля, это количество увеличилось на 14 553.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки заболели 612 детей и 426 медработников. Читайте также Новости о коронавирусе 13 апреля: британский штамм поражает беременных, Pfizer едет в Украину Также 13 апреля госпитализированы 5 063 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 467 человек, выздоровело – 12 384 пациентов. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях. Ситуация с тестированием За прошедшие сутки осуществлено 134 342 тестирования (методом ПЦР-54 353, методом ИФА-22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 450). С начала пандемии проведено 8 770 753 ПЦР-тестов. За все время пандемии в Украине заболело – 1 887 338 человек;

выздоровело – 1 442 618 человек;

летальных исходов – 38 225. Сколько людей вакцинировано 15 152 человека привиты против COVID-19 за 13 апреля 2021 года в Украине.

403 553 человека привиты с начала вакцинальной кампании.

Прививка проводилась 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.

По состоянию на 13 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек. Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок: г. Киев – 1 457 случаев / 1 970 прививок;

Винницкая область – 380 случаев / 210 прививок;

Волынская область – 374 случая / 470 прививок;

Днепропетровская область-606 случаев / 1 710 прививок;

Донецкая область – 837 случаев / 470 прививок;

Житомирская область – 392 случая / 620 прививок;

Закарпатская – 157 случаев/ 470 прививок;

Запорожская область – 876 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область – 162 случая/ 487 прививок;

Киевская область – 845 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область – 120 случаев / 350 прививок;

Луганская область – 321 случай / 330 прививок;

Львовская область – 963 случая / 2 670 прививок;

Николаевская область – 422 случая / 450 прививок;

Одесская область – 906 случаев / 650 прививок;

Полтавская область – 900 случаев / 490 прививок;

Ровненская область – 616 случаев / 370 прививок;

Сумская область – 463 случая / 270 прививок;

Тернопольская область – 469 случаев / 600 прививок;

Харьковская область – 1 255 случаев / 390 прививок;

Херсонская область – 208 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область – 854 случая / 640 прививок;

Черкасская область – 581 случай / 0 прививок;

Черновицкая область – 204 случая / 310 прививок;

Черниговская область – 185 случаев/ 275 прививок. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.