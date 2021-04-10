В Украине за сутки обнаружили 17 463 новых больных коронавирусом, почти 400 смертей
За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных украинцев с начала пандемии возросло до 1 841 137.
Источник:24 канал
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.
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Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 684 ребенка и 394 медработника. Также 9 апреля госпитализированы 4 709 человек.
К сожалению, 398 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 10 722 человека выздоровели.
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 841 137 человек;
- выздоровели – 1 405 826 человек;
- летальных случаев – 36 779.
Ситуация с вакцинацией
- За минувшие сутки, 9 апреля, 19 858 человек получили прививки против COVID-19.
- 373 002 человека вакцинированы с начала кампании.
- Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.
- В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записался 435 451 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев – 1 605 случаев / 1 850 прививок;
- Винницкая область – 438 случаев / 840 прививок;
- Волынская область – 512 случаев / 460 прививок;
- Днепропетровская область – 1 383 случая / 2 330 прививок;
- Донецкая область – 908 случаев / 750 прививок;
- Житомирская область – 560 случаев / 740 прививок;
- Закарпатская область – 225 случаев / 460 прививок;
- Запорожская область – 741 случай / 650 прививок;
- Ивано-Франковская область – 134 случая / 539 прививок;
- Киевская область – 1 133 случая / 1 970 прививок;
- Кировоградская область – 177 случаев / 700 прививок;
- Луганская область – 263 случая / 390 прививок;
- Львовская область – 1 342 случая / 1 910 прививок;
- Николаевская область -375 случаев / 269 прививок;
- Одесская область – 1 058 случаев / 710 прививок;
- Полтавская область – 764 случая / 770 прививок;
- Ровненская область – 535 случаев / 580 прививок;
- Сумская область – 677 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область – 533 случая / 650 прививок;
- Харьковская область – 1 343 случая / 410 прививок;
- Херсонская область – 321 случай / 440 прививок;
- Хмельницкая область – 764 случая / 1 000 прививок;
- Черкасская область – 764 случая / 50 прививок;
- Черновицкая область – 331 случай / 510 прививок;
- Черниговская область – 577 случаев / 310 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько проведено тестирований
За прошедшие сутки осуществлено 122 181 тестирование (методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861).
За все время пандемии в Украине проведено 8 622 424 ПЦР-теста.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала
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