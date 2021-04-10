За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных украинцев с начала пандемии возросло до 1 841 137.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.

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Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 684 ребенка и 394 медработника. Также 9 апреля госпитализированы 4 709 человек.

К сожалению, 398 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 10 722 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 841 137 человек;

выздоровели – 1 405 826 человек;

летальных случаев – 36 779.

Ситуация с вакцинацией

За минувшие сутки, 9 апреля, 19 858 человек получили прививки против COVID-19.

человек получили прививки против COVID-19. 373 002 человека вакцинированы с начала кампании.

человека вакцинированы с начала кампании. Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записался 435 451 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 1 605 случаев / 1 850 прививок;

Винницкая область – 438 случаев / 840 прививок;

Волынская область – 512 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область – 1 383 случая / 2 330 прививок;

Донецкая область – 908 случаев / 750 прививок;

Житомирская область – 560 случаев / 740 прививок;

Закарпатская область – 225 случаев / 460 прививок;

Запорожская область – 741 случай / 650 прививок;

Ивано-Франковская область – 134 случая / 539 прививок;

Киевская область – 1 133 случая / 1 970 прививок;

Кировоградская область – 177 случаев / 700 прививок;

Луганская область – 263 случая / 390 прививок;

Львовская область – 1 342 случая / 1 910 прививок;

Николаевская область -375 случаев / 269 прививок;

Одесская область – 1 058 случаев / 710 прививок;

Полтавская область – 764 случая / 770 прививок;

Ровненская область – 535 случаев / 580 прививок;

Сумская область – 677 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область – 533 случая / 650 прививок;

Харьковская область – 1 343 случая / 410 прививок;

Херсонская область – 321 случай / 440 прививок;

Хмельницкая область – 764 случая / 1 000 прививок;

Черкасская область – 764 случая / 50 прививок;

Черновицкая область – 331 случай / 510 прививок;

Черниговская область – 577 случаев / 310 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько проведено тестирований

За прошедшие сутки осуществлено 122 181 тестирование (методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861).

За все время пандемии в Украине проведено 8 622 424 ПЦР-теста.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала