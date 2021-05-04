Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что 3 мая из-за коронавируса госпитализированы 1 325 человек. К сожалению, 166 человек умерли от осложнений за минувшие сутки. Из позитивных новостей – 7 815 пациентов выздоровели.

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Также за минувшие сутки осуществлены 17 549 тестирований (методом ПЦР – 11 817, методом ИФА – 1 660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 072).

За все время пандемии в Украине заболели – 2 088 410 человек;

выздоровели – 1 689 630 человек;

летальных случаев – 44 916;

проведено ПЦР-тестирований – 9 498 958.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

Вакцинация в Украине: новые данные

3 мая 2021 года в Украине 919 человек привили против COVID-19. 756 022 человека привили с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививка проводилась 24 мобильными бригадами по иммунизации и 30 пунктами прививки. По состоянию на 3 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 151 случай / 157 прививок;

Винницкая область – 27 случаев / 0 прививок;

Волынская область – 77 случаев / 36 прививок;

Днепропетровская область – 220 случаев / 79 прививок;

Донецкая область – 324 случая / 86 прививок;

Житомирская область – 26 случаев / 47 прививок;

Закарпатская область – 12 случаев / 38 прививок;

Запорожская область – 168 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 19 случаев / 0 прививок;

Киевская область – 100 случаев / 64 прививки;

Кировоградская область – 62 случая / 20 прививок;

Луганская область – 21 случай / 0 прививок;

Львовская область – 55 случаев / 0 прививок;

Николаевская область – 79 случаев / 174 прививки;

Одесская область – 168 случаев / 0 прививок;

Полтавская область – 85 случаев / 30 прививок;

Ровненская область – 58 случаев / 0 прививок;

Сумская область – 60 случаев / 24 прививки;

Тернопольская область – 94 случая / 0 прививок;

Харьковская область – 191 случай / 80 прививок;

Херсонская область – 29 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 115 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 253 случая / 42 прививки;

Черновицкая область – 58 случаев / 22 прививки;

Черниговская область – 20 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала