В Украине за сутки обнаружили 2 608 новых случаев заражения COVID-19: статистика

По состоянию на 25 мая 2021 года в Украине зафиксировано 2 608 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди них – 76 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 854 человека. К сожалению, 249 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

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17 504 пациента выздоровели. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 23 440 человек,

методом ИФА – 12 650 человек,

экспресс-тестами – 16 189 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 186 463 человека;

выздоровели – 1 975 064 человека;

летальных случаев – 49 685;

проведено ПЦР-тестирований – 10 045 897.

Добавим, с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин: регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала