Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 159 детей и 31 медработник.
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Также за минувшие сутки госпитализированы 1 414 человек. 119 человек, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 9 002 человека.
9 мая осуществили 21 883 тестирования (методом ПЦР – 13 158, методом ИФА – 2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475).
Ситуация с вакцинацией
- За минувшие сутки, 9 мая, привито 1 004 человека против COVID-19.
- 863 645 людей вакцинировано от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
- Прививка проводилась 15 мобильными бригадами по иммунизации и 25 пунктами прививки.
- По состоянию на 9 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.
Количество заболеваний в регионах за 9 мая и количество прививок
- г. Киев – 101 случай / 0 прививок;
- Винницкая область – 38 случаев / 0 прививок;
- Волынская область – 95 случаев/ 19 прививок;
- Днепропетровская область – 449 случаев / 0 прививок;
- Донецкая область – 243 случая/ 61 прививка;
- Житомирская область – 132 случая / 0 прививок;
- Закарпатская – 32 случая / 10 прививок;
- Запорожская область – 74 случая / 15 прививок;
- Ивано – Франковская область – 50 случаев/ 50 прививок;
- Киевская область – 184 случая/ 23 прививки;
- Кировоградская область – 72 случая / 0 прививок;
- Луганская область – 31 случай / 0 прививок;
- Львовская область – 217 случаев / 470 прививок;
- Николаевская область – 156 случаев / 79 прививок;
- Одесская область – 83 случая / 0 прививок;
- Полтавская область – 130 случаев/ 21 прививка;
- Ровненская область – 67 случаев / 56 прививок;
- Сумская область – 54 случая / 20 прививок;
- Тернопольская область – 108 случаев / 90 прививок;
- Харьковская область – 175 случаев / 0 прививок;
- Херсонская область – 90 случаев / 0 прививок;
- Хмельницкая область – 15 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область – 126 случаев/ 0 прививки;
- Черновицкая область – 58 случаев / 90 прививок;
- Черниговская область – 37 случаев / 0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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