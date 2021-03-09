В Украине за сутки обнаружили 3 261 нового больного коронавирусом
За минувшие сутки, 8 марта, коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 261 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что среди новых больных – 160 детей и 54 медработника.
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За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 410 061 человек;
- выздоровели – 1 199 229 человек;
- летальных исходов – 27 204.
За минувшие сутки в Украине госпитализированы 1 837 человек. К сожалению, 76 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 975 пациентов.
Ситуация с тестированием
8 марта осуществлено 18 207 тестирований (методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432). С начала пандемии в Украине проведено 7 154 442 ПЦР-теста.
Количество заболеваний в регионах за 8 марта
- г. Киев – 201 случай;
- Винницкая область – 460 случаев;
- Волынская область – 62 случая;
- Днепропетровская область – 151 случай;
- Донецкая область – 23 случая;
- Житомирская область – 71 случай;
- Закарпатская область – 195 случаев;
- Запорожская область – 13 случаев;
- Ивано-Франковская область – 433 случая;
- Киевская область – 162 случая;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 14 случаев;
- Львовская область – 351 случай;
- Николаевская область – 151 случай;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 7 случаев;
- Ровненская область – 53 случая;
- Сумская область – 69 случаев;
- Тернопольская область – 97 случаев;
- Харьковская область – 196 случаев;
- Херсонская область – 2 случая;
- Хмельницкая область – 8 случаев;
- Черкасская область – 28 случаев;
- Черновицкая область – 409 случаев;
- Черниговская область – 37 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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