За минувшие сутки, 8 марта, коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 261 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что среди новых больных – 160 детей и 54 медработника.

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За все время пандемии в Украине

заболели – 1 410 061 человек;

выздоровели – 1 199 229 человек;

летальных исходов – 27 204.

За минувшие сутки в Украине госпитализированы 1 837 человек. К сожалению, 76 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 975 пациентов.

Ситуация с тестированием

8 марта осуществлено 18 207 тестирований (методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432). С начала пандемии в Украине проведено 7 154 442 ПЦР-теста.

Количество заболеваний в регионах за 8 марта

г. Киев – 201 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 62 случая;

Днепропетровская область – 151 случай;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 71 случай;

Закарпатская область – 195 случаев;

Запорожская область – 13 случаев;

Ивано-Франковская область – 433 случая;

Киевская область – 162 случая;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 351 случай;

Николаевская область – 151 случай;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровненская область – 53 случая;

Сумская область – 69 случаев;

Тернопольская область – 97 случаев;

Харьковская область – 196 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 8 случаев;

Черкасская область – 28 случаев;

Черновицкая область – 409 случаев;

Черниговская область – 37 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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