Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что среди новых больных – 172 ребенка и 60 медработников.
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Также за минувшие сутки госпитализированы 2 208 человек. К сожалению, 133 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровел – 7 921 человек.
За сутки произошло 38 911 тестирований (методом ПЦР – 17 389, методом ИФА – 3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674).
- заболели – 2 153 864 человека;
- выздоровели – 1 857 724 человека;
- летальных исходов – 48 075;
- проведено ПЦР-тестирований – 9 841 788.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Ситуация с вакцинацией
За минувшие сутки, 15 мая, в Украине 6 164 человека привито против COVID-19.
939 238 человек привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Прививка проводилась 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививки. По состоянию на 15 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :
- г. Киев – 137 случаев/ 336 прививок;
- Винницкая область – 62 случая / 238 прививок;
- Волынская область – 100 случаев / 165 прививок;
- Днепропетровская область – 530 случаев/ 131 прививка;
- Донецкая область – 260 случаев / 189 прививок;
- Житомирская область – 126 случаев/ 201 прививка;
- Закарпатская – 22 случая / 80 прививок;
- Запорожская область – 115 случаев/ 84 прививки;
- Ивано – Франковская область – 87 случаев/ 281 прививка;
- Киевская область – 277 случаев / 339 прививок;
- Кировоградская область – 49 случаев / 196 прививок;
- Луганская область – 21 случай / 100 прививок;
- Львовская область – 113 случаев/ 302 прививки;
- Николаевская область – 131 случай / 135 прививок;
- Одесская область – 231 случай/ 482 прививки;
- Полтавская область – 90 случаев / 371 прививка;
- Ровенская область – 115 случаев/ 171 прививка;
- Сумская область – 172 случая/ 244 прививки;
- Тернопольская область – 118 случаев / 248 прививок;
- Харьковская область – 182 случая / 400 прививок;
- Херсонская область – 194 случая/ 392 прививки;
- Хмельницкая область – 138 случаев / 288 прививок;
- Черкасская область – 106 случаев / 57 прививок;
- Черновицкая область – 74 случая / 436 прививок;
- Черниговская область – 170 случаев/ 298 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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