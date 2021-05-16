Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что среди новых больных – 172 ребенка и 60 медработников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2 208 человек. К сожалению, 133 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровел – 7 921 человек.

За сутки произошло 38 911 тестирований (методом ПЦР – 17 389, методом ИФА – 3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674).

За все время пандемии в Украине заболели – 2 153 864 человека;

выздоровели – 1 857 724 человека;

летальных исходов – 48 075;

проведено ПЦР-тестирований – 9 841 788.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Ситуация с вакцинацией

За минувшие сутки, 15 мая, в Украине 6 164 человека привито против COVID-19.

939 238 человек привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививка проводилась 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививки. По состоянию на 15 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

г. Киев – 137 случаев/ 336 прививок;

Винницкая область – 62 случая / 238 прививок;

Волынская область – 100 случаев / 165 прививок;

Днепропетровская область – 530 случаев/ 131 прививка;

Донецкая область – 260 случаев / 189 прививок;

Житомирская область – 126 случаев/ 201 прививка;

Закарпатская – 22 случая / 80 прививок;

Запорожская область – 115 случаев/ 84 прививки;

Ивано – Франковская область – 87 случаев/ 281 прививка;

Киевская область – 277 случаев / 339 прививок;

Кировоградская область – 49 случаев / 196 прививок;

Луганская область – 21 случай / 100 прививок;

Львовская область – 113 случаев/ 302 прививки;

Николаевская область – 131 случай / 135 прививок;

Одесская область – 231 случай/ 482 прививки;

Полтавская область – 90 случаев / 371 прививка;

Ровенская область – 115 случаев/ 171 прививка;

Сумская область – 172 случая/ 244 прививки;

Тернопольская область – 118 случаев / 248 прививок;

Харьковская область – 182 случая / 400 прививок;

Херсонская область – 194 случая/ 392 прививки;

Хмельницкая область – 138 случаев / 288 прививок;

Черкасская область – 106 случаев / 57 прививок;

Черновицкая область – 74 случая / 436 прививок;

Черниговская область – 170 случаев/ 298 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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