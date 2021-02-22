В Украине за сутки обнаружили 3206 больных коронавирусом
За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине количество выявленных больных коронавирусной инфекцией выросло на 3 206. Общее количество подтвержденных заболевших с начала пандемии возросло до 1 307 662.
Источник:24 канал
Глава Минздрава Максим Степанов также сообщил, что среди новых больных – 216 детей и 78 медработников.
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За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 307 662 человека;
- выздоровели – 1 147 426 человек;
- летальных исходов – 25 156;
- проведения ПЦР-тестов – 6 714 484.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
Также за минувшие сутки, 21 февраля, госпитализированы 1443 человека. К сожалению, 53 человека умерли от осложнений, выздоровели – 1353 пациента.
За сутки совершено 20 183 тестирования (методом ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 205).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 169 случаев;
- Винницкая область – 328 случаев;
- Волынская область – 75 случаев;
- Днепропетровская область – 126 случаев;
- Донецкая область – 12 случаев;
- Житомирская область – 285 случаев;
- Закарпатская область – 233 случая;
- Запорожская область – 50 случаев;
- Ивано-Франковская область – 515 случаев;
- Киевская область – 166 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 279 случаев;
- Николаевская область – 123 случая;
- Одесская область – 124 случая;
- Полтавская область – 75 случаев;
- Ровненская область – 36 случаев;
- Сумская область – 60 случаев;
- Тернопольская область – 129 случаев;
- Харьковская область – 50 случаев;
- Херсонская область – 24 случая;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 38 случаев;
- Черновицкая область – 259 случаев;
- Черниговская область – 27 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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