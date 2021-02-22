За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине количество выявленных больных коронавирусной инфекцией выросло на 3 206. Общее количество подтвержденных заболевших с начала пандемии возросло до 1 307 662.

Глава Минздрава Максим Степанов также сообщил, что среди новых больных – 216 детей и 78 медработников.

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За все время пандемии в Украине

заболели – 1 307 662 человека;

выздоровели – 1 147 426 человек;

летальных исходов – 25 156;

проведения ПЦР-тестов – 6 714 484.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Также за минувшие сутки, 21 февраля, госпитализированы 1443 человека. К сожалению, 53 человека умерли от осложнений, выздоровели – 1353 пациента.

За сутки совершено 20 183 тестирования (методом ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 205).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 328 случаев;

Волынская область – 75 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 285 случаев;

Закарпатская область – 233 случая;

Запорожская область – 50 случаев;

Ивано-Франковская область – 515 случаев;

Киевская область – 166 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 279 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 124 случая;

Полтавская область – 75 случаев;

Ровненская область – 36 случаев;

Сумская область – 60 случаев;

Тернопольская область – 129 случаев;

Харьковская область – 50 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 38 случаев;

Черновицкая область – 259 случаев;

Черниговская область – 27 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала