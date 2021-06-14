За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека. К сожалению, 13 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 3 328 человек выздоровели.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 11 638 человек,
  • методом ИФА – 1 589 человек,
  • экспресс-тестами – 4 629 человек.

Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах

  • г. Киев – 89 случаев;
  • Винницкая область – 11 случаев;
  • Волынская область – 18 случаев;
  • Днепропетровская область – 18 случаев;
  • Донецкая область – 0 случаев;
  • Житомирская область – 24 случая;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 44 случая;
  • Ивано-Франковская область – 9 случаев;
  • Киевская область – 30 случаев;
  • Кировоградская область – 8 случаев;
  • Луганская область – 11 случаев;
  • Львовская область – 4 случая;
  • Николаевская область – 42 случая;
  • Одесская область – 13 случаев;
  • Полтавская область – 11 случаев;
  • Ровненская область – 11 случаев;
  • Сумская область – 9 случаев;
  • Тернопольская область – 27 случаев;
  • Харьковская область – 5 случаев;
  • Херсонская область – 4 случая;
  • Хмельницкая область – 0 случаев;
  • Черкасская область – 9 случаев;
  • Черновицкая область – 15 случаев;
  • Черниговская область – 1 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Каратин правила зеленої зони
Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала