В Украине за сутки обнаружили 420 новых больных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 13 июня, инфицирование коронавирусной инфекцией подтвердили у 420 человек. Среди них – 32 ребенка и 2 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека. К сожалению, 13 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 3 328 человек выздоровели.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 11 638 человек,

методом ИФА – 1 589 человек,

экспресс-тестами – 4 629 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 223 978 человек;

выздоровели – 2 130 665 человек;

летальных случаев – 51 692;

проведено ПЦР-тестирований – 10 516 186.

Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах

г. Киев – 89 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 18 случаев;

Днепропетровская область – 18 случаев;

Донецкая область – 0 случаев;

Житомирская область – 24 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 44 случая;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 11 случаев;

Львовская область – 4 случая;

Николаевская область – 42 случая;

Одесская область – 13 случаев;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровненская область – 11 случаев;

Сумская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 27 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 9 случаев;

Черновицкая область – 15 случаев;

Черниговская область – 1 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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