В Украине за сутки обнаружили 420 новых больных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 13 июня, инфицирование коронавирусной инфекцией подтвердили у 420 человек. Среди них – 32 ребенка и 2 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
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Также за минувшие сутки госпитализированы 464 человека. К сожалению, 13 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 3 328 человек выздоровели.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 11 638 человек,
- методом ИФА – 1 589 человек,
- экспресс-тестами – 4 629 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 223 978 человек;
- выздоровели – 2 130 665 человек;
- летальных случаев – 51 692;
- проведено ПЦР-тестирований – 10 516 186.
Количество людей, получивших положительный результат на COVID-19: статистика в регионах
- г. Киев – 89 случаев;
- Винницкая область – 11 случаев;
- Волынская область – 18 случаев;
- Днепропетровская область – 18 случаев;
- Донецкая область – 0 случаев;
- Житомирская область – 24 случая;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 44 случая;
- Ивано-Франковская область – 9 случаев;
- Киевская область – 30 случаев;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 11 случаев;
- Львовская область – 4 случая;
- Николаевская область – 42 случая;
- Одесская область – 13 случаев;
- Полтавская область – 11 случаев;
- Ровненская область – 11 случаев;
- Сумская область – 9 случаев;
- Тернопольская область – 27 случаев;
- Харьковская область – 5 случаев;
- Херсонская область – 4 случая;
- Хмельницкая область – 0 случаев;
- Черкасская область – 9 случаев;
- Черновицкая область – 15 случаев;
- Черниговская область – 1 случай.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.