По состоянию на 11 января в Украине подтверждено заражение коронавирусной инфекцией в 1 119 314 человек. За прошедшие сутки, 10 января, число заболевших увеличилось на 4 288.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

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4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника,

– сообщил министр.

Также за минувшие сутки в Украине госпитализированы 1 372 человека и осуществлено 16 061 тестирование (методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018).

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине от осложнений умерли 19 835 человек, за минувшие сутки зафиксировано еще 68 летальных случаев. Выздоровели 796 417 пациентов, за сутки – 4 819 человек.

Количество заболеваний в регионах за 10 января:

г. Киев – 371 случай;

Винницкая область – 97 случаев;

Волынская область – 103 случая;

Днепропетровская область – 243 случая;

Донецкая область – 153 случая;

Житомирская область – 120 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 458 случаев;

Ивано-Франковская область – 92 случая;

Киевская область – 365 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 140 случаев;

Львовская область – 160 случаев;

Николаевская область – 293 случая;

Одесская область – 312 случаев;

Полтавская область – 217 случаев;

Ровненская область – 88 случаев;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 103 случая;

Харьковская область – 96 случаев;

Херсонская область – 159 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черкасская область – 229 случаев;

Черновицкая область – 153 случая;

Черниговская область – 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала