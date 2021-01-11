В Украине за сутки обнаружили 4288 новых больных COVID-19: статистика
По состоянию на 11 января в Украине подтверждено заражение коронавирусной инфекцией в 1 119 314 человек. За прошедшие сутки, 10 января, число заболевших увеличилось на 4 288.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (458), г. Киев (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
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4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 января 2021 года. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника,
– сообщил министр.
Также за минувшие сутки в Украине госпитализированы 1 372 человека и осуществлено 16 061 тестирование (методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018).
Всего с начала пандемии коронавируса в Украине от осложнений умерли 19 835 человек, за минувшие сутки зафиксировано еще 68 летальных случаев. Выздоровели 796 417 пациентов, за сутки – 4 819 человек.
Количество заболеваний в регионах за 10 января:
- г. Киев – 371 случай;
- Винницкая область – 97 случаев;
- Волынская область – 103 случая;
- Днепропетровская область – 243 случая;
- Донецкая область – 153 случая;
- Житомирская область – 120 случаев;
- Закарпатская область – 44 случая;
- Запорожская область – 458 случаев;
- Ивано-Франковская область – 92 случая;
- Киевская область – 365 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область – 140 случаев;
- Львовская область – 160 случаев;
- Николаевская область – 293 случая;
- Одесская область – 312 случаев;
- Полтавская область – 217 случаев;
- Ровненская область – 88 случаев;
- Сумская область – 160 случаев;
- Тернопольская область – 103 случая;
- Харьковская область – 96 случаев;
- Херсонская область – 159 случаев;
- Хмельницкая область – 41 случай;
- Черкасская область – 229 случаев;
- Черновицкая область – 153 случая;
- Черниговская область – 79 случаев.
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