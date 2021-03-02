В Украине за сутки обнаружили 5 336 случаев инфицирования коронавирусом
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили COVID-19 у 1 357 470 человек. За минувшие сутки, 1 марта, количество заболевших выросло на 5 336.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 308 детей и 218 медработников.
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За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 357 470 человек;
- выздоровели – 1 176 918 человек;
- летальных исходов – 26 212.
Ситуация с тестированием
1 марта осуществлено 54 994 тестирований (методом ПЦР – 27 407, методом ИФА – 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 104).
За все время пандемии в Украине проведено 6 948 980 ПЦР-тестов.
COVID-19 за минувшие сутки
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в г. Киеве (463). Также за минувшие сутки госпитализированы 1 410 человек. 162 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выздоровели 5 194 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 463 случая;
- Винницкая область – 453 случая;
- Волынская область – 140 случаев;
- Днепропетровская область – 206 случаев;
- Донецкая область – 107 случаев;
- Житомирская область – 94 случая;
- Закарпатская область – 438 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область – 649 случаев;
- Киевская область – 231 случай;
- Кировоградская область – 26 случаев;
- Луганская область – 32 случая;
- Львовская область – 349 случаев;
- Николаевская область – 153 случая;
- Одесская область – 319 случаев;
- Полтавская область – 131 случай;
- Ровненская область – 108 случаев;
- Сумская область – 37 случаев;
- Тернопольская область – 146 случаев;
- Харьковская область – 319 случаев;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 105 случаев;
- Черкасская область – 93 случая;
- Черновицкая область – 504 случая;
- Черниговская область – 52 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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