Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 308 детей и 218 медработников.

Читайте также Новости о коронавирусе 1 марта: Степанов получил прививку, сайт для записи на вакцинацию

Ситуация с тестированием

1 марта осуществлено 54 994 тестирований (методом ПЦР – 27 407, методом ИФА – 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 104).

За все время пандемии в Украине проведено 6 948 980 ПЦР-тестов.

COVID-19 за минувшие сутки

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в г. Киеве (463). Также за минувшие сутки госпитализированы 1 410 человек. 162 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выздоровели 5 194 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 463 случая;

Винницкая область – 453 случая;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 206 случаев;

Донецкая область – 107 случаев;

Житомирская область – 94 случая;

Закарпатская область – 438 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 649 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 26 случаев;

Луганская область – 32 случая;

Львовская область – 349 случаев;

Николаевская область – 153 случая;

Одесская область – 319 случаев;

Полтавская область – 131 случай;

Ровненская область – 108 случаев;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 146 случаев;

Харьковская область – 319 случаев;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 93 случая;

Черновицкая область – 504 случая;

Черниговская область – 52 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.