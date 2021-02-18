Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 1 287 141 человек. За прошедшие сутки, 17 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили в 6 237 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что 5 225 пациентов выздоровели, а 163 – умерли от осложнений. Также в больницы попали 2 222 человек.

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С начала пандемии обнаружили 1 287 141 случай коронавируса среди украинцев. Из них 1 134 120 пациентов выздоровели, а 24 852 – умерли от осложнений.

Больше всего случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях, а также в Киеве (513).

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

г. Киев – 513 случаев;

Винницкая область – 514 случаев;

Волынская область – 163 случая;

Днепропетровская область – 205 случаев;

Донецкая область – 171 случай;

Житомирская область – 438 случаев;

Закарпатская область – 500 случаев;

Запорожская область – 88 случаев;

Ивано-Франковская область – 799 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 300 случаев;

Николаевская область – 119 случаев;

Одесская область – 201 случай;

Полтавская область – 156 случаев;

Ровненская область -167 случаев;

Сумская область – 194 случая;

Тернопольская область – 215 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 202 случая;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 436 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки совершено 64 688 тестирований (методом ПЦР – 28 941, методом ИФА – 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 691).

За все время пандемии в Украине проведено 6 625 529 ПЦР-тестирований.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала