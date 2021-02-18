В Украине за сутки обнаружили 6 237 новых случаев COVID-19
Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 1 287 141 человек. За прошедшие сутки, 17 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили в 6 237 человек.
Источник:24 канал
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что 5 225 пациентов выздоровели, а 163 – умерли от осложнений. Также в больницы попали 2 222 человек.
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С начала пандемии обнаружили 1 287 141 случай коронавируса среди украинцев. Из них 1 134 120 пациентов выздоровели, а 24 852 – умерли от осложнений.
Больше всего случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях, а также в Киеве (513).
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:
- г. Киев – 513 случаев;
- Винницкая область – 514 случаев;
- Волынская область – 163 случая;
- Днепропетровская область – 205 случаев;
- Донецкая область – 171 случай;
- Житомирская область – 438 случаев;
- Закарпатская область – 500 случаев;
- Запорожская область – 88 случаев;
- Ивано-Франковская область – 799 случаев;
- Киевская область – 231 случай;
- Кировоградская область – 31 случай;
- Луганская область – 34 случая;
- Львовская область – 300 случаев;
- Николаевская область – 119 случаев;
- Одесская область – 201 случай;
- Полтавская область – 156 случаев;
- Ровненская область -167 случаев;
- Сумская область – 194 случая;
- Тернопольская область – 215 случаев;
- Харьковская область – 289 случаев;
- Херсонская область – 44 случая;
- Хмельницкая область – 202 случая;
- Черкасская область – 140 случаев;
- Черновицкая область – 436 случаев;
- Черниговская область – 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки совершено 64 688 тестирований (методом ПЦР – 28 941, методом ИФА – 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 691).
За все время пандемии в Украине проведено 6 625 529 ПЦР-тестирований.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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