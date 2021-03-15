В Украине за сутки обнаружили 6 792 новых случая COVID-19
В целом с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине заболели 1 467 548 человек. За прошедшие сутки, 14 марта, это количество возросло на 6 792.
Источник:24 канал
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что среди новых больных за минувшие сутки – 326 детей и 109 медработников.
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Также 14 марта госпитализировали 2 497 человек. К сожалению, 130 больных коронавирусом умерли от осложнений. 3 491 человек выздоровел.
За прошедшие сутки, 14 марта, осуществлено 27 598 тестирований (методом ПЦР – 17 338, методом ИФА – 3 236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 024).
За все время пандемии в Украине проведено 7 377 404 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 313 случаев;
- Винницкая область – 426 случаев;
- Волынская область – 129 случаев;
- Днепропетровская область – 439 случаев;
- Донецкая область – 85 случаев;
- Житомирская область – 778 случаев;
- Закарпатская область – 333 случая;
- Запорожская область – 61 случай;
- Ивано-Франковская область – 330 случаев;
- Киевская область – 464 случая;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 19 случаев;
- Львовская область – 552 случая;
- Николаевская область – 310 случаев;
- Одесская область – 407 случаев;
- Полтавская область – 165 случаев;
- Ровненская область – 111 случаев;
- Сумская область – 197 случаев;
- Тернопольская область – 274 случая;
- Харьковская область – 373 случая;
- Херсонская область – 53 случая;
- Хмельницкая область – 329 случаев;
- Черкасская область – 144 случая;
- Черновицкая область – 396 случаев;
- Черниговская область – 94 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В целом с начала пандемии в Украине
- заболели – 1 467 548 человек;
- выздоровели – 1 226 007 человек;
- летальных случаев – 28 433.
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