В целом с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине заболели 1 467 548 человек. За прошедшие сутки, 14 марта, это количество возросло на 6 792.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что среди новых больных за минувшие сутки – 326 детей и 109 медработников.

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Также 14 марта госпитализировали 2 497 человек. К сожалению, 130 больных коронавирусом умерли от осложнений. 3 491 человек выздоровел.

Что известно о тестировании на коронавирус в Украине За прошедшие сутки, 14 марта, осуществлено 27 598 тестирований (методом ПЦР – 17 338, методом ИФА – 3 236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 024). За все время пандемии в Украине проведено 7 377 404 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 313 случаев;

Винницкая область – 426 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 439 случаев;

Донецкая область – 85 случаев;

Житомирская область – 778 случаев;

Закарпатская область – 333 случая;

Запорожская область – 61 случай;

Ивано-Франковская область – 330 случаев;

Киевская область – 464 случая;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 19 случаев;

Львовская область – 552 случая;

Николаевская область – 310 случаев;

Одесская область – 407 случаев;

Полтавская область – 165 случаев;

Ровненская область – 111 случаев;

Сумская область – 197 случаев;

Тернопольская область – 274 случая;

Харьковская область – 373 случая;

Херсонская область – 53 случая;

Хмельницкая область – 329 случаев;

Черкасская область – 144 случая;

Черновицкая область – 396 случаев;

Черниговская область – 94 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В целом с начала пандемии в Украине

заболели – 1 467 548 человек;

выздоровели – 1 226 007 человек;

летальных случаев – 28 433.



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