С начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили инфицирование у 1 467 548 человек. За прошедшие сутки, 16 марта, количество выявленных случаев выросло на 6792.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях. Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 16 марта: г. Киев – 313 случаев;

Винницкая область – 426 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 439 случаев;

Донецкая область – 85 случаев;

Житомирская область – 778 случаев;

Закарпатская – 333 случая;

Запорожская область – 61 случай;

Ивано-Франковская область – 330 случаев;

Киевская область – 464 случая;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская – 19 случаев;

Львовская область – 552 случая;

Николаевская область – 310 случаев;

Одесская область – 407 случаев;

Полтавская область – 165 случаев;

Ровненская область – 111 случаев;

Сумская область – 197 случаев;

Тернопольская область – 274 случая;

Харьковская область – 373 случая;

Херсонская область – 53 случая;

Хмельницкая область – 329 случаев;

Черкасская область – 144 случая;

Черновицкая область – 396 случаев;

Черниговская область – 94 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Новость дополняется...