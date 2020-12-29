В Украине за сутки обнаружили 6988 больных коронавирусом: статистика
По состоянию на 29 декабря 2020 года в Украине с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели 1 037 362 человека. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 6988 новых случаев.
Распространение COVID-19 в Украине за минувшие сутки
За последние сутки, 28 декабря, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
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Среди новых больных за 28 декабря – 324 ребенка и 337 медработников. Также госпитализированы 1298 человек.
К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 232 человека. Выздоровели – 16 106 человек. За сутки совершено 43 585 тестирований (методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 037 362 человека;
- выздоровели – 681 835 человек;
- летальных исходов – 18 081;
- проведения ПЦР-тестов – 5 511 179.
Количество заболеваний COVID-19 по состоянию на 29 декабря
- город Киев – 109 008 случаев;
- Винницкая область – 22 078 случаев;
- Волынская область – 32 626 случаев;
- Днепропетровская область – 57 632 случаи;
- Донецкая область – 35 562 случаи;
- Житомирская область – 38 554 случая;
- Закарпатская область – 27 974 случая;
- Запорожская область – 52 689 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;
- Киевская область – 57 912 случаев;
- Кировоградская область – 8 248 случаев;
- Луганская область – 10 054 случая;
- Львовская область – 60 560 случаев;
- Николаевская область – 30 300 случаев;
- Одесская область – 69 863 случаи;
- Полтавская область – 35 487 случаев;
- Ровенская область – 40 459 случаев;
- Сумская область – 40 170 случаев;
- Тернопольская область – 33 622 случая;
- Харьковская область – 68 395 случаев;
- Херсонская область – 17 327 случаев;
- Хмельницкая область – 38 471 случай;
- Черкасская область – 38 302 случая;
- Черновицкая область – 39 662 случаи;
- Черниговская область – 29 458 случаев.
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