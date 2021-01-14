В Украине за сутки обнаружили 7 925 случаев заражения COVID-19
По состоянию на 14 января в Украине с начала распространения коронавирусной болезни заболели 1 138 764 человека. За минувшие сутки, 13 января, количество инфицированных увеличилось на 7 925.
Распространение COVID-19 в Украине
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
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Со вчерашнего дня в больницы госпитализировали 2 229 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь. От осложнений умерли 162 больных, зато выздоровели 10 192 пациента.
С начала пандемии в Украине заболели – 1 138 764 человека, из них по состоянию на 14 января выздоровели – 837 063 больных, умерли во время течения заболевания 20 376 пациентов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 794 случая;
- Винницкая область – 214 случаев;
- Волынская область – 221 случай;
- Днепропетровская область – 317 случаев;
- Донецкая область – 588 случаев;
- Житомирская область – 373 случая;
- Закарпатская область – 119 случаев;
- Запорожская область – 554 случая;
- Ивано-Франковская область – 141 случай;
- Киевская область – 410 случаев;
- Кировоградская область – 83 случая;
- Луганская область – 214 случаев;
- Львовская область – 482 случая;
- Николаевская область – 460 случаев;
- Одесская область – 357 случаев;
- Полтавская область – 345 случаев;
- Ровненская область – 280 случаев;
- Сумская область – 265 случаев;
- Тернопольская область – 209 случаев;
- Харьковская область – 378 случаев;
- Херсонская область – 117 случаев;
- Хмельницкая область – 229 случаев;
- Черкасская область – 307 случаев;
- Черновицкая область – 196 случаев;
- Черниговская область – 272 случая.
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