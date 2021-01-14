По состоянию на 14 января в Украине с начала распространения коронавирусной болезни заболели 1 138 764 человека. За минувшие сутки, 13 января, количество инфицированных увеличилось на 7 925.

Распространение COVID-19 в Украине

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

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Со вчерашнего дня в больницы госпитализировали 2 229 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь. От осложнений умерли 162 больных, зато выздоровели 10 192 пациента.

Лаборатории осуществили 54 265 тестирований в сутки: методом ПЦР – 33 349, методом ИФА – 20 916.

С начала пандемии в Украине заболели – 1 138 764 человека, из них по состоянию на 14 января выздоровели – 837 063 больных, умерли во время течения заболевания 20 376 пациентов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 794 случая;

Винницкая область – 214 случаев;

Волынская область – 221 случай;

Днепропетровская область – 317 случаев;

Донецкая область – 588 случаев;

Житомирская область – 373 случая;

Закарпатская область – 119 случаев;

Запорожская область – 554 случая;

Ивано-Франковская область – 141 случай;

Киевская область – 410 случаев;

Кировоградская область – 83 случая;

Луганская область – 214 случаев;

Львовская область – 482 случая;

Николаевская область – 460 случаев;

Одесская область – 357 случаев;

Полтавская область – 345 случаев;

Ровненская область – 280 случаев;

Сумская область – 265 случаев;

Тернопольская область – 209 случаев;

Харьковская область – 378 случаев;

Херсонская область – 117 случаев;

Хмельницкая область – 229 случаев;

Черкасская область – 307 случаев;

Черновицкая область – 196 случаев;

Черниговская область – 272 случая.

Обратите внимание! С 8 по 24 января в Украине до конца 24 января действует жесткий карантин. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период, об отношении украинцев к ограничениям читайте по ссылке.



Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала