Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 374 ребенка и 145 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.
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Также за минувшие сутки госпитализировано 3 051 человека. К сожалению, 351 пациент умер от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выписано 14 956 украинцев.
- заболело – 2 078 086 человек;
- выздоровело – 1 670 481 человек;
- летальных случаев – 44 436.
30 апреля совершено 83 336 тестирований: методом ПЦР – 37 455, методом ИФА – 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 865. С начала пандемии проведения 9 456 234 ПЦР-тестирования.
Количество заболеваний в регионах за 30 апреля:
- г. Киев – 671 случай,
- Винницкая область – 196 случаев,
- Волынская область – 185 случаев,
- Днепропетровская область – 745 случаев,
- Донецкая область – 570 случаев,
- Житомирская область – 218 случаев,
- Закарпатская – 129 случаев,
- Запорожская область – 405 случаев,
- Ивано-Франковская область – 131 случай,
- Киевская область – 433 случая,
- Кировоградская область – 173 случая,
- Луганская область – 157 случаев,
- Львовская область – 448 случаев,
- Николаевская область – 245 случаев,
- Одесская область – 454 случая,
- Полтавская область – 385 случаев,
- Ровненская область – 291 случай,
- Сумская область – 188 случаев,
- Тернопольская область – 200 случаев,
- Харьковская область – 730 случаев,
- Херсонская область – 187 случаев,
- Хмельницкая область – 446 случаев,
- Черкасская область – 537 случаев,
- Черновицкая область – 98 случаев,
- Черниговская область – 327 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала