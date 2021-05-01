Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что среди новых больных – 374 ребенка и 145 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 3 051 человека. К сожалению, 351 пациент умер от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выписано 14 956 украинцев.

 
За все время пандемии в Украине:
  • заболело – 2 078 086 человек;
  • выздоровело – 1 670 481 человек;
  • летальных случаев – 44 436.

30 апреля совершено 83 336 тестирований: методом ПЦР – 37 455, методом ИФА – 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 865. С начала пандемии проведения 9 456 234 ПЦР-тестирования.

Количество заболеваний в регионах за 30 апреля:

  • г. Киев – 671 случай,
  • Винницкая область – 196 случаев,
  • Волынская область – 185 случаев,
  • Днепропетровская область – 745 случаев,
  • Донецкая область – 570 случаев,
  • Житомирская область – 218 случаев,
  • Закарпатская – 129 случаев,
  • Запорожская область – 405 случаев,
  • Ивано-Франковская область – 131 случай,
  • Киевская область – 433 случая,
  • Кировоградская область – 173 случая,
  • Луганская область – 157 случаев,
  • Львовская область – 448 случаев,
  • Николаевская область – 245 случаев,
  • Одесская область – 454 случая,
  • Полтавская область – 385 случаев,
  • Ровненская область – 291 случай,
  • Сумская область – 188 случаев,
  • Тернопольская область – 200 случаев,
  • Харьковская область – 730 случаев,
  • Херсонская область – 187 случаев,
  • Хмельницкая область – 446 случаев,
  • Черкасская область – 537 случаев,
  • Черновицкая область – 98 случаев,
  • Черниговская область – 327 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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