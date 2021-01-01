По состоянию на 1 января 2021 года в Украине в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции инфицировалось 1 064 479 человек. За минувшие сутки количество зараженных выросло на 9 432.

Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения коронавирусной инфекции, созданной аппаратом СНБО Украины.

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Наибольшее количество новых случаев обнаружили в Киеве – 885. В целом количество больных коронавирусом в столице выросла до 112 356.

К сожалению, за минувшие сутки в Украине умерли 147 человек от осложнений, вызванных коронавирусом. По состоянию на 1 января 2021 года зафиксировано 18 680 летальных случаев среди инфицированных украинцев.

За 31 декабря 10 016 пациентов выздоровели. Общее количество людей, поборовших COVID-19, достигло 720 тысяч.

По состоянию на 1 января в Украине зафиксировано 325 790 активных случаев COVID-19.

Добавим, правительство Украины заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. Кроме того, в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.



4 этапа вакцинации в Украине / инфографика 24 канала