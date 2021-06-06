В Минздраве Украины отметили, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (131), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях, а также в городе Киев (102).
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Также за минувшие сутки, 5 июня, госпитализированы 994 человека. К сожалению, 42 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выздоровело 4 516 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 16 749 человек,
- методом ИФА – 3 953 человека,
- экспресс-тестами – 11 567 человек.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
К слову, в выходные 5 – 6 июня в Украине работают Центры вакцинации против коронавируса, где вакцинируют тех людей, которые записались на прививку через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава. На процедуру приглашают с помощью смс-сообщения. Те люди, которые не получили сообщения, также могут прийти и стать в общую очередь. Как и раньше, приоритет предоставляется пожилым людям.
Данные взяты из Центра общественного здоровья
В каких городах открыты Центры COVID-вакцинации 5 – 6 июня
- Киев, на базе Международного выставочного центра,
- Львов, на базе стадиона "Арена Львов",
- Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СШ "Крымская",
- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,
- Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,
- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",
- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",
- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,
- Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат".
Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал