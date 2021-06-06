В Украине за сутки обнаружили 937 новых больных коронавирусом

За минувшие сутки, 5 июня, в Украине зафиксировали инфицирование коронавирусной инфекцией еще у 937 человек. Среди новых больных – 50 детей и 28 медработников.

В Минздраве Украины отметили, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (131), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях, а также в городе Киев (102).

Читайте также Новости о коронавирусе 5 июня: работа Центров вакцинации, Индия ослабляет карантин

Также за минувшие сутки, 5 июня, госпитализированы 994 человека. К сожалению, 42 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выздоровело 4 516 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 16 749 человек,

методом ИФА – 3 953 человека,

экспресс-тестами – 11 567 человек.

заболело – 2 214 517 человек;выздоровело – 2 093 228 человек;летальных исходов – 51 182;проведено ПЦР-тестирований – 10 336 155.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

К слову, в выходные 5 – 6 июня в Украине работают Центры вакцинации против коронавируса, где вакцинируют тех людей, которые записались на прививку через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава. На процедуру приглашают с помощью смс-сообщения. Те люди, которые не получили сообщения, также могут прийти и стать в общую очередь. Как и раньше, приоритет предоставляется пожилым людям.

Данные взяты из Центра общественного здоровья

В каких городах открыты Центры COVID-вакцинации 5 – 6 июня

Киев, на базе Международного выставочного центра,

Львов, на базе стадиона "Арена Львов",

Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СШ "Крымская",

Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,

Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,

Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,

Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат".

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал