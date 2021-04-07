За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине подтвердили 15 415 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки заболели 636 детей и 437 медработников.

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Также за прошедшие сутки ️госпитализованы 5 587 человек. К сожалению, 6 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 481 человек. 11 472 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

За все время пандемии в Украини️ заболели – 1 784 579 человек;

выздоровели – 1 373 851 человек;

летальных случаев – 35 498.

Ситуация с тестированием

За прошедшие сутки совершено 140 224 тестирования (методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397). За все время пандемии в Украини️ проведения 8 456 635 ПЦР-тестирований.

Прививки проводились 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами прививки. По состоянию на 6 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек.