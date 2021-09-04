Как изменилась ситуация с COVID

Среди инфицированных – 196 детей и 46 медработников. В помощи врачей нуждались 824 пациента. Их госпитализировали в больницы с осложненными симптомами коронавируса.

Внимание Сколько Дельты в Украине, осложнения от недуга: новости о коронавирусе 3 сентября

Умерли в результате болезни 44 пациента. В то же время выздоровели 1 447 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 25 637 человек;

методом ИФА – 7 979 человек;

экспресс-тестами – 23 234 человека.

Всего провели 12 081 160 ПЦР-тестирований

Внимание! С начала пандемии COVID-19 в Украине 2 296 155 подтвержденных случаев заболевания. Всего выздоровели – 2 212 313 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 966 жителей страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 339 случаев;

Винницкая область – 63 случая;

Волынская область – 46 случаев;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 131 случай;

Житомирская область – 76 случаев;

Закарпатская область – 31 случай;

Запорожская область – 79 случаев;

Ивано-Франковская область – 72 случая;

Киевская область – 138 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 39 случаев;

Одесская область – 208 случаев;

Полтавская область – 79 случаев;

Ровенская область – 71 случай;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 52 случая;

Харьковская область – 216 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 78 случаев;

Черкасская область – 58 случаев;

Черновицкая область – 193 случая;

Черниговская область – 94 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки 3 сентября – 167 489 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы – 117 819 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 5 548 621 человека, из них получили одну дозу – 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 129 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 9 678 454 прививки.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– подчеркнули в Минздраве.

Все, что надо знать о профилактике коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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