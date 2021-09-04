В Украине за сутки обнаружили более 2,6 тысяч больных COVID-19
Источник:Минздрав
По состоянию на 4 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2 614 случаев заболевания коронавирусом. Так, Украина находится на 34 месте среди стран мира по количеству новых смертей от COVID-19 и на 6 — среди европейских стран.
Как изменилась ситуация с COVID
Среди инфицированных – 196 детей и 46 медработников. В помощи врачей нуждались 824 пациента. Их госпитализировали в больницы с осложненными симптомами коронавируса.
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Умерли в результате болезни 44 пациента. В то же время выздоровели 1 447 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 25 637 человек;
- методом ИФА – 7 979 человек;
- экспресс-тестами – 23 234 человека.
Всего провели 12 081 160 ПЦР-тестирований
Внимание! С начала пандемии COVID-19 в Украине 2 296 155 подтвержденных случаев заболевания. Всего выздоровели – 2 212 313 человек.
От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 966 жителей страны.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 339 случаев;
- Винницкая область – 63 случая;
- Волынская область – 46 случаев;
- Днепропетровская область – 173 случая;
- Донецкая область – 131 случай;
- Житомирская область – 76 случаев;
- Закарпатская область – 31 случай;
- Запорожская область – 79 случаев;
- Ивано-Франковская область – 72 случая;
- Киевская область – 138 случаев;
- Кировоградская область – 17 случаев;
- Луганская область – 85 случаев;
- Львовская область – 183 случая;
- Николаевская область – 39 случаев;
- Одесская область – 208 случаев;
- Полтавская область – 79 случаев;
- Ровенская область – 71 случай;
- Сумская область – 26 случаев;
- Тернопольская область – 52 случая;
- Харьковская область – 216 случаев;
- Херсонская область – 67 случаев;
- Хмельницкая область – 78 случаев;
- Черкасская область – 58 случаев;
- Черновицкая область – 193 случая;
- Черниговская область – 94 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За прошедшие сутки 3 сентября – 167 489 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы – 117 819 человек.
С начала вакцинальной кампании привили 5 548 621 человека, из них получили одну дозу – 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 129 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 9 678 454 прививки.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– подчеркнули в Минздраве.
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