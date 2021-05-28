В Украине за сутки обнаружили более 3 тысяч новых больных COVID-19

По состоянию на 28 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3 306 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 169 детей и 77 медработников.

В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки, 27 мая, госпитализированы 1 402 человека. К сожалению, 156 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Читайте также Виктор Ляшко отменил приказ Степанова о создании наблюдательного совета "Медзакупки Украины"

Также за сутки выздоровели 13 298 пациентов.

За сутки протестированы:

️ методом ПЦР – 25 454 человека,

методом ИФА – 11 758 человек,

️ экспресс-тестами – 23 351 человека.

заболели – 2 196 673 человека;

выздоровели – 2 020 216 человек;

летальных исходов – 50 232;

проведено ПЦР-тестов – 10 131 355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Украина оказалась на 8 месте по смертности от COVID-19 в Европе

В рейтинге европейских стран Украина занимает 8 место по смертности от COVID-19. Данные можно посмотреть на Worldometers. Об наибольшем количестве летальных случаев в Европе сообщили во Франции, Великобритании и Италии.

В мировом рейтинге Украина занимает 14 место по смертности от коронавируса.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала