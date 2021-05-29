За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.
Читайте также Механизм голода: поняли, как мозг посылает сигналы сытости
Также за минувшие сутки, 28 мая, в Украине госпитализированы 1 309 человек.
К сожалению, 156 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выздоровело – 10 199 человек;
За сутки протестировано:
- ️ методом ПЦР – 25 401 человек,
- ️ методом ИФА – 10 963 человек,
- ️ экспресс-тестами – 21 020 человек.
МОЗ отмечает, что соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности – соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзерами – спасает жизни.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните своему семейному врачу или в контакт-центр МОЗ по номеру 0 800 60 20 19", – добавили в пресс-службе.