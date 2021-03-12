В Украине за сутки обнаружили почти 13 тысяч новых больных коронавирусом
За минувшие сутки, 11 марта, в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 12 946 человек. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), м. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.
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Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки госпитализированы 3 843 человека.
К сожалению, 230 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 11 марта. За сутки выздоровело 4 630 пациентов.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 438 468 человек;
- выздоровело – 1 214 876 человек;
- летальных исходов – 27 915.
Количество заболеваний в регионах коронавирусом за 11 марта:
- г. Киев – 896 случаев;
- Винницкая область – 940 случаев;
- Волынская область – 272 случая;
- Днепропетровская область – 665 случаев;
- Донецкая область – 499 случаев;
- Житомирская область – 1 310 случаев;
- Закарпатская – 568 случаев;
- Запорожская область – 272 случая;
- Ивано-Франковская область – 695 случаев;
- Киевская область – 697 случаев;
- Кировоградская область – 78 случаев;
- Луганская область – 111 случаев;
- Львовская область – 704 случая;
- Николаевская область – 358 случаев;
- Одесская область – 757 случаев;
- Полтавская область – 304 случая;
- Ровенская область – 269 случаев;
- Сумская область – 431 случай;
- Тернопольская область – 566 случаев;
- Харьковская область – 688 случаев;
- Херсонская область – 87 случаев;
- Хмельницкая область – 491 случай;
- Черкасская область – 338 случаев;
- Черновицкая область – 658 случаев;
- Черниговская область – 292 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
11 марта осуществлено 100 718 тестирований (методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980). С начала пандемии коронавируса в Украине проведено 7 282 107 ПЦР-тестов.
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