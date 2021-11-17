К сожалению, коронавирус унес жизни еще 769 человек. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли 68 инфицированных.
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За этот же период в больницы госпитализировали 4 468 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем поправились 20 211 больных.
Охват тестирования населения
В течение 16 ноября в Украине провели 118 797 тестов на коронавирус разными способами, в частности:
- методом ПЦР – 56 132,
- методом ИФА – 13 840,
- исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 48 825.
Ситуация в регионах
Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1 000) областях и в Киеве (1 481).
Новые случаи заболевания в регионах за сутки:
- Киев – 1 609 случаев;
- Винницкая область – 733 случая;
- Волынская область – 731 случай;
- Днепропетровская область – 1 675 случаев;
- Донецкая область – 1 032 случая;
- Житомирская область – 456 случаев;
- Закарпатская область – 344 случая;
- Запорожская область – 1 087 случаев;
- Ивано-Франковская область – 642 случая;
- Киевская область – 1 069 случаев;
- Кировоградская область – 131 случай;
- Луганская область – 328 случаев;
- Львовская область – 721 случай;
- Николаевская область – 950 случаев;
- Одесская область – 1 504 случаев;
- Полтавская область – 1168 случаев;
- Ровненская область – 738 случаев;
- Сумская область – 385 случаев;
- Тернопольская область – 367 случаев;
- Харьковская область – 639 случаев;
- Херсонская область – 337 случаев;
- Хмельницкая область – 803 случая;
- Черкасская область – 721 случай;
- Черновицкая область – 199 случаев;
- Черниговская область – 299 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал