К сожалению, коронавирус унес жизни еще 769 человек. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где вчера умерли 68 инфицированных.

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За этот же период в больницы госпитализировали 4 468 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем поправились 20 211 больных.

Охват тестирования населения

В течение 16 ноября в Украине провели 118 797 тестов на коронавирус разными способами, в частности:

методом ПЦР – 56 132,

методом ИФА – 13 840,

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 48 825.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1 000) областях и в Киеве (1 481).

Новые случаи заболевания в регионах за сутки:

Киев – 1 609 случаев;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случай;

Днепропетровская область – 1 675 случаев;

Донецкая область – 1 032 случая;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1 087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1 069 случаев;

Кировоградская область – 131 случай;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случай;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1 504 случаев;

Полтавская область – 1168 случаев;

Ровненская область – 738 случаев;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случай;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика: За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 3 263 417 жителям страны. 2 684 584 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 78 754 инфицированных. С начала пандемии в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.