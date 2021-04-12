За прошедшие сутки, 11 апреля, в Украине коронавирусную инфекцию зафиксировали у 7 856 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии возросло до 1 861 105.

Наибольшее количество больных COVID-19 подтвердили в Днепропетровской области – 1112. Читайте также Новости о коронавирусе 11 апреля: низкая эффективность китайских вакцин, успехи Польши К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерло 287 человек. Наибольшее количество летальных случаев за 11 апреля обнаружили в Херсонской области (+32), Харьковской (+29) и в городе Киев (+42). За все время пандемии: заболело – 1 861 105,

умерло – 37 301,

выздоровели – 1 416 215. Новость дополняется…

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