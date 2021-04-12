В Украине за сутки обнаружили почти 8 тысяч новых больных коронавирусом
За прошедшие сутки, 11 апреля, в Украине коронавирусную инфекцию зафиксировали у 7 856 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии возросло до 1 861 105.
Источник:Данные Аппарата СНБО Украины
Наибольшее количество больных COVID-19 подтвердили в Днепропетровской области – 1112.
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К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерло 287 человек. Наибольшее количество летальных случаев за 11 апреля обнаружили в Херсонской области (+32), Харьковской (+29) и в городе Киев (+42).
За все время пандемии:
- заболело – 1 861 105,
- умерло – 37 301,
- выздоровели – 1 416 215.
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