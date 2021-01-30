В Украине за сутки подтвердили 4 685 новых случаев COVID-19: статистика
По состоянию на 30 января 2021 года в Украине зафиксированы 1 216 278 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки количество больных выросло на 4 685. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.
Источник: фейсбук Максима Степанова
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Ивано-Франковской (412), Львовской (353) областях, г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.
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Также за минувшие сутки госпитализированы 1 906 человек. К сожалению, 149 человек умерли от осложнений. За сутки выздоровели 11 317 пациентов. Также в течение 29 января осуществлено 41 781 тестирование на коронавирус (методом ПЦР – 23 871, методом ИФА – 17 910).
За все время пандемии в Украине
- заболели – 1 216 278 человек;
- выздоровели – 1 014 658 человек;
- летальных случаев – 22 628;
- проведено ПЦР-тестирований – 6 232 960.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 341 случай;
- Винницкая область – 241 случай;
- Волынская область – 146 случаев;
- Днепропетровская область – 335 случаев;
- Донецкая область – 170 случаев;
- Житомирская область – 158 случаев;
- Закарпатская область – 245 случаев;
- Запорожская область – 220 случаев;
- Ивано-Франковская область – 412 случаев;
- Киевская область – 325 случаев;
- Кировоградская область – 36 случаев;
- Луганская область – 108 случаев;
- Львовская область – 356 случаев;
- Николаевская область – 84 случая;
- Одесская область – 174 случая;
- Полтавская область – 104 случая;
- Ровненская область – 116 случаев;
- Сумская область – 77 случаев;
- Тернопольская область – 124 случая;
- Харьковская область – 280 случаев;
- Херсонская область – 52 случая;
- Хмельницкая область – 123 случая;
- Черкасская область – 155 случаев;
- Черновицкая область – 186 случаев;
- Черниговская область – 117 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
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