По состоянию на 30 января 2021 года в Украине зафиксированы 1 216 278 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки количество больных выросло на 4 685. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.

Источник: фейсбук Максима Степанова За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Ивано-Франковской (412), Львовской (353) областях, г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях. Читайте также Новости о коронавирусе 29 января: точные даты вакцинации в Украине, мир получил еще одну вакцину​ Также за минувшие сутки госпитализированы 1 906 человек. К сожалению, 149 человек умерли от осложнений. За сутки выздоровели 11 317 пациентов. Также в течение 29 января осуществлено 41 781 тестирование на коронавирус (методом ПЦР – 23 871, методом ИФА – 17 910). За все время пандемии в Украине заболели – 1 216 278 человек;

выздоровели – 1 014 658 человек;

летальных случаев – 22 628;

проведено ПЦР-тестирований – 6 232 960. Количество заболеваний в регионах за сутки: г. Киев – 341 случай;

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область – 146 случаев;

Днепропетровская область – 335 случаев;

Донецкая область – 170 случаев;

Житомирская область – 158 случаев;

Закарпатская область – 245 случаев;

Запорожская область – 220 случаев;

Ивано-Франковская область – 412 случаев;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 36 случаев;

Луганская область – 108 случаев;

Львовская область – 356 случаев;

Николаевская область – 84 случая;

Одесская область – 174 случая;

Полтавская область – 104 случая;

Ровненская область – 116 случаев;

Сумская область – 77 случаев;

Тернопольская область – 124 случая;

Харьковская область – 280 случаев;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 123 случая;

Черкасская область – 155 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 117 случаев. Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала