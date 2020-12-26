В Украине за сутки подтвердили 7 709 случаев заражения COVID-19: статистика
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели 1 019 876 человек. За минувшие сутки количество зараженных выросло на 7 709.
Количество больных COVID-19 за минувшие сутки
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
Читайте также Новости о коронавирусе 25 декабря: новый штамм в Африке, Украина может получить вакцину раньше
Среди новых больных за минувшие сутки заболели 366 детей и 198 медработников. Также госпитализированы 2 888 человек. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 121 человек. Выздоровели – 5 145 человек.
Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 26 декабря:
- заболели – 1 019 876 человек;
- выздоровели – 651 917 человек;
- летальных случаев – 17 702.
Количество заболеваний в регионах Украины по состоянию на 26 декабря:
- г. Киев – 106 486 случаев;
- Винницкая область – 21 858 случаев;
- Волынская область – 32 300 случаев;
- Днепропетровская область – 56 356 случаев;
- Донецкая область – 34 586 случаев;
- Житомирская область – 38 219 случаев;
- Закарпатская область – 27 754 случая;
- Запорожская область – 51 250 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;
- Киевская область – 56 942 случая;
- Кировоградская область – 8 205 случаев;
- Луганская область – 9 906 случаев;
- Львовская область – 59 551 случай;
- Николаевская область – 29 117 случаев;
- Одесская область – 68 447 случаев;
- Полтавская область – 34 341 случай;
- Ровненская область – 40 195 случаев;
- Сумская область – 39 848 случаев;
- Тернопольская область – 33 328 случаев;
- Харьковская область – 67 655 случаев;
- Херсонская область – 16 917 случаев;
- Хмельницкая область – 38 333 случая;
- Черкасская область – 37 321 случай;
- Черновицкая область – 39 293 случая;
- Черниговская область – 28 943 случая.
За минувшие сутки в Украине осуществлены 31 482 тестирования в сутки (методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861). За все время пандемии в Украине проведены 5 453 446 ПЦР-тестов.
Новые ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью
-
Комитет Рады выделил дополнительные средства на закупку вакцины против COVID-1929 декабря , 18:56
-
В десятки, а то и в сотни раз больше: врач о засекречивании смертей от COVID-19 в Украине27 декабря , 15:21
-
Маски блокируют до 99,9% капель, в которых может быть коронавирус: эксперимент24 декабря , 10:39