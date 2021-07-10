За сутки 9 июля, одну дозу получили 53 820 человек, две дозы, а следовательно полную защиту против коронавируса – 60 840 человек.

Актуально COVID-19 в Украине: более 500 больных, 20 летальных случаев

В течение суток работали:

  • 697 мобильных бригад,
  • 1 562 пункта прививки;
  • 38 центров вакцинации.

Динамика вакцинации

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 июля привиты 2 277 228 человек, из них 1 дозу получили 2 277 226 человек.

Полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы – 1 143 442 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 3 420 668 прививок.


Актуальная статистика вакцинации в Украине / Инфографика Минздрава

Какими вакцинами прививают украинцев чаще всего:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 720 242,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 709 295,
  • AstraZeneca – 360 114,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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