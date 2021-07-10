В Украине за сутки вторую дозу COVID-вакцины получили более 60 тысяч человек
Источник:Минздрав
В Украине против коронавируса со вчерашнего дня вакцинировали еще 114 660 человек – больше всего с начала вакцинальной кампании. Поэтому, темпы вакцинации в стране выросли.
За сутки 9 июля, одну дозу получили 53 820 человек, две дозы, а следовательно полную защиту против коронавируса – 60 840 человек.
Актуально COVID-19 в Украине: более 500 больных, 20 летальных случаев
В течение суток работали:
- 697 мобильных бригад,
- 1 562 пункта прививки;
- 38 центров вакцинации.
Динамика вакцинации
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 10 июля привиты 2 277 228 человек, из них 1 дозу получили 2 277 226 человек.
Полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы – 1 143 442 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 3 420 668 прививок.
Актуальная статистика вакцинации в Украине / Инфографика Минздрава
Какими вакцинами прививают украинцев чаще всего:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 720 242,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 709 295,
- AstraZeneca – 360 114,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Вам может быть интересно Можно ли будет путешествовать по миру с вакциной CoronaVac: ответ Ляшко