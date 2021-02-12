В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине положительный результат теста на коронавирус получило 1 262 867 человек. За минувшие сутки лаборатории сообщили о 4 773 новых больных украинцах.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что за прошедшие сутки, 11 февраля, заболели 326 детей и 212 медработников. Читайте также Новости о коронавирусе 11 февраля: "суперносители" COVID-19, рост заболеваемости в Украине За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях. Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 11 февраля: м. Киев – 348 случаев;

Винницкая область – 307 случаев;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 297 случаев;

Донецкая область – 147 случаев;

Житомирская область – 185 случаев;

Закарпатская область – 314 случаев;

Запорожская область – 153 случая;

Ивано-Франковская область – 592 случая;

Киевская область – 246 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 52 случая;

Львовская область – 373 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 143 случая;

Полтавская область – 91 случай;

Ровненская область – 130 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 189 случаев;

Херсонская область – 48 случаев;

Хмельницкая область – 145 случаев;

Черкасская область – 122 случая;

Черновицкая область – 243 случая;

Черниговская область – 98 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. За все время пандемии в Украине: Коронавирусом заболело – 1 262 867 человек;

Выздоровели – 1 106 155 человек;

Летальных случаев – 24 174. Ситуация с тестированием За минувшие сутки совершено 40 899 тестирований (методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064). За все время пандемии в Украине проведено 6 500 150 ПЦР-тестирований.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала