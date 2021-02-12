В Украине за сутки выявили 4773 случая заражения коронавирусом: статистика
В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине положительный результат теста на коронавирус получило 1 262 867 человек. За минувшие сутки лаборатории сообщили о 4 773 новых больных украинцах.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что за прошедшие сутки, 11 февраля, заболели 326 детей и 212 медработников.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), г. Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 11 февраля:
- м. Киев – 348 случаев;
- Винницкая область – 307 случаев;
- Волынская область – 117 случаев;
- Днепропетровская область – 297 случаев;
- Донецкая область – 147 случаев;
- Житомирская область – 185 случаев;
- Закарпатская область – 314 случаев;
- Запорожская область – 153 случая;
- Ивано-Франковская область – 592 случая;
- Киевская область – 246 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область – 52 случая;
- Львовская область – 373 случая;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 143 случая;
- Полтавская область – 91 случай;
- Ровненская область – 130 случаев;
- Сумская область – 103 случая;
- Тернопольская область – 168 случаев;
- Харьковская область – 189 случаев;
- Херсонская область – 48 случаев;
- Хмельницкая область – 145 случаев;
- Черкасская область – 122 случая;
- Черновицкая область – 243 случая;
- Черниговская область – 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине:
- Коронавирусом заболело – 1 262 867 человек;
- Выздоровели – 1 106 155 человек;
- Летальных случаев – 24 174.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки совершено 40 899 тестирований (методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064). За все время пандемии в Украине проведено 6 500 150 ПЦР-тестирований.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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