За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2 569 человек. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 346 человек. 12 мая также 19 507 пациентов.

За сутки совершено 89 490 тестирований (методом ПЦР – 35 366, методом ИФА – 15 261, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 863).

За все время пандемии в Украине заболело – 2 135 886 человек;

выздоровело – 1 816 643 человека;

летальных исходов – 47 333;

проведено ПЦР-тестирований – 9 756 402.

Ситуация с вакцинацией

За минувшие сутки в Украине привито против коронавируса 20 386 человек.

человек. 901 107 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

человек привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 901 105 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 3 828 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Прививка проводилась 268 мобильными бригадами по иммунизации и 829 пунктами прививки.

По состоянию на 12 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

Количество заболеваний в регионах за 12 мая и количество прививок:

г. Киев – 726 случаев / 1 610 прививок;

Винницкая область – 128 случаев / 715 прививок;

Волынская область – 226 случаев / 515 прививок;

Днепропетровская область – 553 случая / 1 550 прививок;

Донецкая область – 587 случаев / 996 прививок;

Житомирская область – 118 случаев/ 1 052 прививки;

Закарпатская – 104 случая/ 681 прививка;

Запорожская область – 432 случая/ 1 351 прививка;

Ивано-Франковская область – 170 случаев/ 906 прививок;

Киевская область – 260 случаев / 869 прививок;

Кировоградская область – 117 случаев / 527 прививок;

Луганская область – 126 случаев / 448 прививок;

Львовская область – 259 случаев/ 1 221 прививка;

Николаевская область – 244 случая / 738 прививок;

Одесская область – 196 случаев / 1 199 прививок;

Полтавская область – 307 случаев/ 522 прививки;

Ровненская область – 459 случаев / 676 прививок;

Сумская область – 159 случаев / 400 прививок;

Тернопольская область – 129 случаев/ 893 прививки;

Харьковская область – 635 случаев / 899 прививок;

Херсонская область – 158 случаев / 75 прививок;

Хмельницкая область – 232 случая / 965 прививок;

Черкасская область – 327 случаев / 549 прививок;

Черновицкая область – 74 случая / 477 прививок;

Черниговская область – 87 случаев / 552 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала