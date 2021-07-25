В Украине менее 300 случаев коронавируса в сутки: госпитализированных почти вдвое больше
25 июля 2021 , 08:19Читати новину українською
За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировали 286 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 19 детей и 2 медработника.
Свежие данные о коронавирусе
За этот же период в больницы госпитализировали 422 человека с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 12 пациентов умерли.
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Вместе с тем, удалось выздороветь – 159 людям.
Темпы тестирования
За сутки протестовали:
- методом ПЦР – 26 197 человек,
- методом ИФА – 2 823 человек,
- экспресс-тестами – 10 386 человек.
Всего по состоянию на 25 июля в стране провели 11 271 382 ПЦР-тестов.Внимание! За все время пандемии в Украине заболело – 2 248 450 человек. К сожалению, умерли 52 847 человек. Побороли недуг – 2 184 195 человек.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 85 случаев;
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 21 случай;
- Донецкая область – 4 случая;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 18 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3 случая;
- Киевская область – 11 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 4 случая;
- Львовская область – 19 случаев;
- Николаевская область – 5 случаев;
- Одесская область – 23 случая;
- Полтавская область – 5 случаев;
- Ровненская область – 2 случая;
- Сумская область – 12 случаев;
- Тернопольская область – 4 случая;
- Харьковская область – 9 случаев;
- Херсонская область – 14 случаев;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 5 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.