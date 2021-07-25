В Украине менее 300 случаев коронавируса в сутки: госпитализированных почти вдвое больше

За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировали 286 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 19 детей и 2 медработника.

Свежие данные о коронавирусе

За этот же период в больницы госпитализировали 422 человека с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 12 пациентов умерли.

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Вместе с тем, удалось выздороветь – 159 людям.

Темпы тестирования

За сутки протестовали:

методом ПЦР – 26 197 человек,

методом ИФА – 2 823 человек,

экспресс-тестами – 10 386 человек.

Всего по состоянию на 25 июля в стране провели 11 271 382 ПЦР-тестов.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 85 случаев;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 21 случай;

Донецкая область – 4 случая;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 11 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 4 случая;

Львовская область – 19 случаев;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 23 случая;

Полтавская область – 5 случаев;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область – 12 случаев;

Тернопольская область – 4 случая;

Харьковская область – 9 случаев;

Херсонская область – 14 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

За все время пандемии в Украине заболело – 2 248 450 человек. К сожалению, умерли 52 847 человек. Побороли недуг – 2 184 195 человек.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.