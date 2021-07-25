В Украине менее 300 случаев коронавируса в сутки: госпитализированных почти вдвое больше

25 июля 2021 , 08:19
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За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировали 286 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 19 детей и 2 медработника.

Свежие данные о коронавирусе

За этот же период в больницы госпитализировали 422 человека с подтвержденными и подозрительными случаями. К сожалению, еще 12 пациентов умерли.

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Вместе с тем, удалось выздороветь – 159 людям.

Темпы тестирования

За сутки протестовали:

  • методом ПЦР – 26 197 человек,
  • методом ИФА – 2 823 человек,
  • экспресс-тестами – 10 386 человек.

Всего по состоянию на 25 июля в стране провели 11 271 382 ПЦР-тестов.

Внимание! За все время пандемии в Украине заболело – 2 248 450 человек. К сожалению, умерли 52 847 человек. Побороли недуг – 2 184 195 человек.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 85 случаев;
  • Винницкая область – 16 случаев;
  • Волынская область – 3 случая;
  • Днепропетровская область – 21 случай;
  • Донецкая область – 4 случая;
  • Житомирская область – 10 случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 18 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 3 случая;
  • Киевская область – 11 случаев;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 4 случая;
  • Львовская область – 19 случаев;
  • Николаевская область – 5 случаев;
  • Одесская область – 23 случая;
  • Полтавская область – 5 случаев;
  • Ровненская область – 2 случая;
  • Сумская область – 12 случаев;
  • Тернопольская область – 4 случая;
  • Харьковская область – 9 случаев;
  • Херсонская область – 14 случаев;
  • Хмельницкая область – 6 случаев;
  • Черкасская область – 5 случаев;
  • Черновицкая область – 4 случая;

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
Автор: Аліна Оліховська