В госпитализации нуждались 544 больных с выраженными симптомами COVID-19. Больше всего инфицированных зарегистрировали в г. Киев, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

Актуально Штамм коронавируса Delta становится доминантным вариантом в мире, – ВОЗ

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 13 865 человек,

методом ИФА – 2 958 человек,

экспресс-тестами – 8 514 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 229 523 человека. По состоянию на 20 июня выздоровели – 2 151 463 пациентов. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 52 016 больных.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 91 случай;

Винницкая область – 8 случаев;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 28 случаев;

Донецкая область – 17 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 7 случаев;

Запорожская область – 17 случаев;

Ивано – Франковская область – 4 случая;

Киевская область – 32 случая;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 5 случаев;

Львовская область – 17 случаев;

Николаевская область – 32 случая;

Одесская область – 19 случаев;

Полтавская область – 9 случаев;

Ровенская область – 11 случаев;

Сумская область – 20 случаев;

Тернопольская область – 11 случаев;

Харьковская область – 32 случая;

Херсонская область – 39 случаев;

Хмельницкая область – 9 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 17 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала