В госпитализации нуждались 544 больных с выраженными симптомами COVID-19. Больше всего инфицированных зарегистрировали в г. Киев, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

Актуально Штамм коронавируса Delta становится доминантным вариантом в мире, – ВОЗ

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 13 865 человек,
  • методом ИФА – 2 958 человек,
  • экспресс-тестами – 8 514 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 229 523 человека. По состоянию на 20 июня выздоровели – 2 151 463 пациентов. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 52 016 больных.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 91 случай;
  • Винницкая область – 8 случаев;
  • Волынская область – 10 случаев;
  • Днепропетровская область – 28 случаев;
  • Донецкая область – 17 случаев;
  • Житомирская область – 13 случаев;
  • Закарпатская область – 7 случаев;
  • Запорожская область – 17 случаев;
  • Ивано – Франковская область – 4 случая;
  • Киевская область – 32 случая;
  • Кировоградская область – 9 случаев;
  • Луганская область – 5 случаев;
  • Львовская область – 17 случаев;
  • Николаевская область – 32 случая;
  • Одесская область – 19 случаев;
  • Полтавская область – 9 случаев;
  • Ровенская область – 11 случаев;
  • Сумская область – 20 случаев;
  • Тернопольская область – 11 случаев;
  • Харьковская область – 32 случая;
  • Херсонская область – 39 случаев;
  • Хмельницкая область – 9 случаев;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 17 случаев;
  • Черниговская область – 9 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

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