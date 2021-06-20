В Украине за сутки заразились коронавирусом 479 человек

Со вчерашнего дня коронавирусную болезнь диагностировали 479 жителям Украины. От осложнений болезни умерли 24 человека. Зато выздоровели – 755 человек.
В госпитализации нуждались 544 больных с выраженными симптомами COVID-19. Больше всего инфицированных зарегистрировали в г. Киев, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях.
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За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 13 865 человек,
- методом ИФА – 2 958 человек,
- экспресс-тестами – 8 514 человек.
За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 229 523 человека. По состоянию на 20 июня выздоровели – 2 151 463 пациентов. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 52 016 больных.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 91 случай;
- Винницкая область – 8 случаев;
- Волынская область – 10 случаев;
- Днепропетровская область – 28 случаев;
- Донецкая область – 17 случаев;
- Житомирская область – 13 случаев;
- Закарпатская область – 7 случаев;
- Запорожская область – 17 случаев;
- Ивано – Франковская область – 4 случая;
- Киевская область – 32 случая;
- Кировоградская область – 9 случаев;
- Луганская область – 5 случаев;
- Львовская область – 17 случаев;
- Николаевская область – 32 случая;
- Одесская область – 19 случаев;
- Полтавская область – 9 случаев;
- Ровенская область – 11 случаев;
- Сумская область – 20 случаев;
- Тернопольская область – 11 случаев;
- Харьковская область – 32 случая;
- Херсонская область – 39 случаев;
- Хмельницкая область – 9 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 17 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют