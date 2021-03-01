В Украине заболели коронавирусом более 4 тысяч человек: статистика в областях
По состоянию на 1 марта за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 285 человек, из них 258 детей и 93 медработника. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Винницкой области.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Как изменилась ситуация за сутки
В госпитализации нуждались 1 779 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или характерными заболеванию симптомами. От осложнений коронавируса умерли 68 украинцев, в то же время выздоровел – 1 701 пациент.
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Сколько больных COVID-19 обнаружили в регионах за сутки:
- г. Киев – 156 случаев;
- Винницкая область – 598 случаев;
- Волынская область – 65 случаев;
- Днепропетровская область – 165 случаев;
- Донецкая область – 54 случая;
- Житомирская область – 466 случаев;
- Закарпатская область – 242 случая;
- Запорожская область – 83 случая;
- Ивано-Франковская область – 526 случаев;
- Киевская область – 208 случаев;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 10 случаев;
- Львовская область – 315 случаев;
- Николаевская область – 190 случаев;
- Одесская область – 207 случаев;
- Полтавская область – 97 случаев;
- Ровненская область – 58 случаев;
- Сумская область – 120 случаев;
- Тернопольская область – 178 случаев;
- Харьковская область – 69 случаев;
- Херсонская область – 20 случаев;
- Хмельницкая область – 32 случая;
- Черкасская область – 67 случаев;
- Черновицкая область – 335 случаев;
- Черниговская область – 21 случай.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика распространения COVID-19
С начала пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 352 134 человека. Из них, по состоянию на 1 марта, выздоровели – 1 171 724 больных.
Но от осложнений, к сожалению, умерли – 26 050 пациентов, у них было сложное течение коронавирусного заболевания или наличие сопутствующих болезней.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
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