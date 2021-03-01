По состоянию на 1 марта за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 285 человек, из них 258 детей и 93 медработника. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Винницкой области.

Как изменилась ситуация за сутки

В госпитализации нуждались 1 779 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или характерными заболеванию симптомами. От осложнений коронавируса умерли 68 украинцев, в то же время выздоровел – 1 701 пациент.

К теме Вакцинироваться против COVID-19 в течение года смогут все желающие, – Шмыгаль

Ситуация с тестированием: в течение суток лаборатории Минздрава провели 23 066 тестирований: методом ПЦР – 15 394,

методом ИФА – 2 621,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 051.

Сколько больных COVID-19 обнаружили в регионах за сутки:

г. Киев – 156 случаев;

Винницкая область – 598 случаев;

Волынская область – 65 случаев;

Днепропетровская область – 165 случаев;

Донецкая область – 54 случая;

Житомирская область – 466 случаев;

Закарпатская область – 242 случая;

Запорожская область – 83 случая;

Ивано-Франковская область – 526 случаев;

Киевская область – 208 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 190 случаев;

Одесская область – 207 случаев;

Полтавская область – 97 случаев;

Ровненская область – 58 случаев;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 178 случаев;

Харьковская область – 69 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 67 случаев;

Черновицкая область – 335 случаев;

Черниговская область – 21 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика распространения COVID-19

С начала пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 352 134 человека. Из них, по состоянию на 1 марта, выздоровели – 1 171 724 больных.

Но от осложнений, к сожалению, умерли – 26 050 пациентов, у них было сложное течение коронавирусного заболевания или наличие сопутствующих болезней.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала