Суточная статистика коронавируса
В госпитализации нуждались 287 человек с выраженной симптоматикой COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели от коронавируса 589 человек.
Интересно За последнюю неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за прошлый месяц
За последние сутки наибольшее количество больных зарегистрировали в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 19 536 человек,
- методом ИФА – 8 892 человека,
- экспресс-тестами – 13 800 человек.
Количество больных коронавирусом в областях: суточный прирост
- Киев – 177 случаев;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 20 случаев;
- Донецкая область – 32 случая;
- Житомирская область – 33 случая;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 26 случая;
- Ивано-Франковская область – 11 случаев;
- Киевская область – 31 случай;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 21 случай;
- Львовская область – 30 случаев;
- Николаевская область – 25 случаев;
- Одесская область – 57 случаев;
- Полтавская область – 13 случаев;
- Ровненская область – 8 случаев;
- Сумская область – 21 случай;
- Тернопольская область – 7 случаев;
- Харьковская область – 21 случай;
- Херсонская область – 11 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черкасская область – 22 случая;
- Черновицкая область – 10 случаев;
- Черниговская область – 17 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала