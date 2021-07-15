Суточная статистика коронавируса

В госпитализации нуждались 287 человек с выраженной симптоматикой COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели от коронавируса 589 человек.

Интересно За последнюю неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за прошлый месяц

За последние сутки наибольшее количество больных зарегистрировали в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 19 536 человек,

методом ИФА – 8 892 человека,

экспресс-тестами – 13 800 человек.

С начала пандемии COVID-19 По состоянию на 15 июля в Украине зарегистрировали 2 242 868 больных коронавирусом.



Побороли инфекцию сейчас 2 179 665 человек. Но, от осложнений COVID-19 умерли 52 685 жителей страны.

Количество больных коронавирусом в областях: суточный прирост

Киев – 177 случаев;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 20 случаев;

Донецкая область – 32 случая;

Житомирская область – 33 случая;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 26 случая;

Ивано-Франковская область – 11 случаев;

Киевская область – 31 случай;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 21 случай;

Львовская область – 30 случаев;

Николаевская область – 25 случаев;

Одесская область – 57 случаев;

Полтавская область – 13 случаев;

Ровненская область – 8 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 7 случаев;

Харьковская область – 21 случай;

Херсонская область – 11 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 22 случая;

Черновицкая область – 10 случаев;

Черниговская область – 17 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала