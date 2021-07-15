В Украине заболели коронавирусом более 600 человек, еще 20 – умерли

15 июля 2021 , 08:16
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 15 июля суточный прирост больных COVID-19 в Украине составляет 623 случая. Среди инфицированных 37 детей и 12 медработников.

Суточная статистика коронавируса

В госпитализации нуждались 287 человек с выраженной симптоматикой COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели от коронавируса 589 человек.

Интересно За последнюю неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за прошлый месяц

За последние сутки наибольшее количество больных зарегистрировали в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 19 536 человек,
  • методом ИФА – 8 892 человека,
  • экспресс-тестами – 13 800 человек.

С начала пандемии COVID-19

По состоянию на 15 июля в Украине зарегистрировали 2 242 868 больных коронавирусом.

Побороли инфекцию сейчас 2 179 665 человек. Но, от осложнений COVID-19 умерли 52 685 жителей страны.

Количество больных коронавирусом в областях: суточный прирост

  • Киев – 177 случаев;
  • Винницкая область – 13 случаев;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 20 случаев;
  • Донецкая область – 32 случая;
  • Житомирская область – 33 случая;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 26 случая;
  • Ивано-Франковская область – 11 случаев;
  • Киевская область – 31 случай;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 21 случай;
  • Львовская область – 30 случаев;
  • Николаевская область – 25 случаев;
  • Одесская область – 57 случаев;
  • Полтавская область – 13 случаев;
  • Ровненская область – 8 случаев;
  • Сумская область – 21 случай;
  • Тернопольская область – 7 случаев;
  • Харьковская область – 21 случай;
  • Херсонская область – 11 случаев;
  • Хмельницкая область – 10 случаев;
  • Черкасская область – 22 случая;
  • Черновицкая область – 10 случаев;
  • Черниговская область – 17 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська