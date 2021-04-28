За все время пандемии в Украине заболело – 2 047 838 человек. Из них по состоянию на 28 апреля выздоровел – 1 616 891 пациент, от осложнений болезни умер 43 391 пациент.

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Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, среди новых больных – 451 ребенок и 217 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 623 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще 441 человек. За сутки выздоровели 20 062 человека.

Тестирование на коронавирус

За минувшие сутки совершено 99 112 тестирований (методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782).

За все время пандемии в Украине проведено 9 335 892 ПЦР – теста.

Ситуация с вакцинацией

  • За минувшие сутки, 27 апреля, в Украине привито против коронавируса 19 590 человек.
  • 558 716 человек вакцинированы от начала кампании, из них получили 1 дозу – 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
  • Прививка проводилась 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.
  • По состоянию на 27 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 1 070 случаев/ 1 876 прививок;
  • Винницкая область – 223 случая/ 541 прививка;
  • Волынская область – 356 случаев/ 466 прививок;
  • Днепропетровская область – 584 случая / 1 894 прививки;
  • Донецкая область – 811 случаев/ 419 прививок;
  • Житомирская область – 232 случая/ 422 прививки;
  • Закарпатская – 115 случаев/ 570 прививок;
  • Запорожская область – 485 случаев/ 648 прививок;
  • Ивано – Франковская область – 102 случая/ 252 прививки;
  • Киевская область – 384 случая / 820 прививок;
  • Кировоградская область – 134 случая/ 92 прививки;
  • Луганская область – 213 случаев/ 351 прививка;
  • Львовская область – 530 случаев/ 2 535 прививок;
  • Николаевская область – 281 случай / 937 прививок;
  • Одесская область – 522 случая / 1 967 прививок;
  • Полтавская область – 445 случаев/ 1 066 прививок;
  • Ровненская область – 417 случаев/ 431 прививка;
  • Сумская область – 267 случаев/ 327 прививок;
  • Тернопольская область – 206 случаев/ 110 прививок;
  • Харьковская область – 818 случаев/ 1065 прививок;
  • Херсонская область – 222 случая/ 424 прививки;
  • Хмельницкая область – 483 случая / 813 прививок;
  • Черкасская область – 445 случаев/ 658 прививок;
  • Черновицкая область – 129 случаев/ 425 прививок;
  • Черниговская область – 116 случаев/ 481 прививка.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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