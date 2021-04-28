За все время пандемии в Украине заболело – 2 047 838 человек. Из них по состоянию на 28 апреля выздоровел – 1 616 891 пациент, от осложнений болезни умер 43 391 пациент.
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Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, среди новых больных – 451 ребенок и 217 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 623 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще 441 человек. За сутки выздоровели 20 062 человека.
Тестирование на коронавирус
За минувшие сутки совершено 99 112 тестирований (методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782).
За все время пандемии в Украине проведено 9 335 892 ПЦР – теста.
Ситуация с вакцинацией
- За минувшие сутки, 27 апреля, в Украине привито против коронавируса 19 590 человек.
- 558 716 человек вакцинированы от начала кампании, из них получили 1 дозу – 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
- Прививка проводилась 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.
- По состоянию на 27 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев – 1 070 случаев/ 1 876 прививок;
- Винницкая область – 223 случая/ 541 прививка;
- Волынская область – 356 случаев/ 466 прививок;
- Днепропетровская область – 584 случая / 1 894 прививки;
- Донецкая область – 811 случаев/ 419 прививок;
- Житомирская область – 232 случая/ 422 прививки;
- Закарпатская – 115 случаев/ 570 прививок;
- Запорожская область – 485 случаев/ 648 прививок;
- Ивано – Франковская область – 102 случая/ 252 прививки;
- Киевская область – 384 случая / 820 прививок;
- Кировоградская область – 134 случая/ 92 прививки;
- Луганская область – 213 случаев/ 351 прививка;
- Львовская область – 530 случаев/ 2 535 прививок;
- Николаевская область – 281 случай / 937 прививок;
- Одесская область – 522 случая / 1 967 прививок;
- Полтавская область – 445 случаев/ 1 066 прививок;
- Ровненская область – 417 случаев/ 431 прививка;
- Сумская область – 267 случаев/ 327 прививок;
- Тернопольская область – 206 случаев/ 110 прививок;
- Харьковская область – 818 случаев/ 1065 прививок;
- Херсонская область – 222 случая/ 424 прививки;
- Хмельницкая область – 483 случая / 813 прививок;
- Черкасская область – 445 случаев/ 658 прививок;
- Черновицкая область – 129 случаев/ 425 прививок;
- Черниговская область – 116 случаев/ 481 прививка.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала