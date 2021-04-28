За все время пандемии в Украине заболело – 2 047 838 человек. Из них по состоянию на 28 апреля выздоровел – 1 616 891 пациент, от осложнений болезни умер 43 391 пациент.

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Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, среди новых больных – 451 ребенок и 217 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 623 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще 441 человек. За сутки выздоровели 20 062 человека.

Тестирование на коронавирус

За минувшие сутки совершено 99 112 тестирований (методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс – тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782).

За все время пандемии в Украине проведено 9 335 892 ПЦР – теста.

Ситуация с вакцинацией

За минувшие сутки, 27 апреля, в Украине привито против коронавируса 19 590 человек.

558 716 человек вакцинированы от начала кампании, из них получили 1 дозу – 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививка проводилась 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.

По состоянию на 27 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 1 070 случаев/ 1 876 прививок;

Винницкая область – 223 случая/ 541 прививка;

Волынская область – 356 случаев/ 466 прививок;

Днепропетровская область – 584 случая / 1 894 прививки;

Донецкая область – 811 случаев/ 419 прививок;

Житомирская область – 232 случая/ 422 прививки;

Закарпатская – 115 случаев/ 570 прививок;

Запорожская область – 485 случаев/ 648 прививок;

Ивано – Франковская область – 102 случая/ 252 прививки;

Киевская область – 384 случая / 820 прививок;

Кировоградская область – 134 случая/ 92 прививки;

Луганская область – 213 случаев/ 351 прививка;

Львовская область – 530 случаев/ 2 535 прививок;

Николаевская область – 281 случай / 937 прививок;

Одесская область – 522 случая / 1 967 прививок;

Полтавская область – 445 случаев/ 1 066 прививок;

Ровненская область – 417 случаев/ 431 прививка;

Сумская область – 267 случаев/ 327 прививок;

Тернопольская область – 206 случаев/ 110 прививок;

Харьковская область – 818 случаев/ 1065 прививок;

Херсонская область – 222 случая/ 424 прививки;

Хмельницкая область – 483 случая / 813 прививок;

Черкасская область – 445 случаев/ 658 прививок;

Черновицкая область – 129 случаев/ 425 прививок;

Черниговская область – 116 случаев/ 481 прививка.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала