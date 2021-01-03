По состоянию на воскресенье, 3 января, заболеваемость коронавирусом в Украине превышает норму более чем в 7 раз. Сейчас показатель составляет 287,9 на 100 тысяч населения.

Норма – 40 зараженных на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Актуально Как 2020 год кардинально изменил жизнь людей: интересные истории В каких областях наихудшая ситуация Наихудшая ситуация с коронавирусом в таких областях: Николаевской (показатель – 495,5);

Запорожской (показатель – 464,3);

Киевской (показатель – 423,9). В каких областях лучшая ситуация Наилучшая ситуация с коронавирусом в таких областях: Кировоградской (показатель – 84,1);

Закарпатской (показатель – 110,7);

Ивано-Франковской (показатель – 120,8). Обратите внимание! За сутки 2 января в Украине обнаружили 4 576 новых зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране инфицировались 1 074 093 человека. Подробнее читайте здесь.