В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму более чем в 7 раз
По состоянию на воскресенье, 3 января, заболеваемость коронавирусом в Украине превышает норму более чем в 7 раз. Сейчас показатель составляет 287,9 на 100 тысяч населения.
Норма – 40 зараженных на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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В каких областях наихудшая ситуация
Наихудшая ситуация с коронавирусом в таких областях:
- Николаевской (показатель – 495,5);
- Запорожской (показатель – 464,3);
- Киевской (показатель – 423,9).
В каких областях лучшая ситуация
Наилучшая ситуация с коронавирусом в таких областях:
- Кировоградской (показатель – 84,1);
- Закарпатской (показатель – 110,7);
- Ивано-Франковской (показатель – 120,8).
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