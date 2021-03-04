Из 10 тысяч – 126 случаев: что известно о побочных эффектах от вакцины CoviShield
В Украине зафиксировали 126 сообщений о побочных эффектах от вакцины CoviShield. Это количество составляет чуть более 1% от всех привитых.
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека. Однако Максим Степанов в эфире передачи "Право на власть" заявил, что у этого лица только поднялась температура до 39 градусов.
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Вакцинировались почти 10 тысяч украинцев
За последние сутки, 3 марта, вакцинировались от коронавируса 2 680 украинцев.
- Меньше всего – в Закарпатской области (30);
- Больше всего – в Днепропетровской области (350)
За неделю прививки от COVID-19 получили почти 10 тысяч граждан Украины.
Процесс вакцинации идет медленно
Михаил Радуцкий также обратил внимание на то, что сейчас в стране привлекли лишь 45 мобильных бригад по иммунизации.
Вакцина безопасна – и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс вакцинации? Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складам,
– написал он.
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине 24 февраля 2021 года начался первый этап вакцинации. Первую дозу препарата CoviShield тогда получил медик.
- Препарат CoviShield первым стал доступен в Украине. Его производит британская компания AstraZeneca.
- Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался против коронавируса.
- Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко вакцинировались на следующий день.
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