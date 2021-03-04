В Украине зафиксировали 126 сообщений о побочных эффектах от вакцины CoviShield. Это количество составляет чуть более 1% от всех привитых.

Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека. Однако Максим Степанов в эфире передачи "Право на власть" заявил, что у этого лица только поднялась температура до 39 градусов.

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Вакцинировались почти 10 тысяч украинцев

За последние сутки, 3 марта, вакцинировались от коронавируса 2 680 украинцев.

Меньше всего – в Закарпатской области (30);

Больше всего – в Днепропетровской области (350)

За неделю прививки от COVID-19 получили почти 10 тысяч граждан Украины.

Процесс вакцинации идет медленно

Михаил Радуцкий также обратил внимание на то, что сейчас в стране привлекли лишь 45 мобильных бригад по иммунизации.

Вакцина безопасна – и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс вакцинации? Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складам,

– написал он.

Вакцинация в Украине: коротко



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала