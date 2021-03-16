В Украине зафиксировали циркуляцию 18 мутированных штаммов COVID-19
Сейчас в мире циркулируют тысячи штаммов коронавируса. Доподлинно известно, что в Украине зафиксировали 18 из них.
Источник:Центр общественного здоровья
Пока что Украина не имеет возможности самостоятельно исследовать новые штаммы COVID-19. Поэтому образцы инфицированных, у которых подозревают наличие новых штаммов, отправляют на исследование в определенные ВОЗ лаборатории для секвенирования.
К теме "Британский" штамм коронавируса обнаружили в еще двух областях Украины
Ранее полученные результаты секвенирования из Клиники Шарите обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов — генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они походят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и другие), Азии, Великобритании и Австралии,
– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.
Также стало известно, что "британский" штамм коронавируса официально зарегистрировали в 3 областях Украины, а именно:
- в Ивано-Франковской области;
- в Закарпатской области;
- в Винницкой области;
Кроме этого, обнаружили изменения в спаечном белке вируса (del HV69/70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей.
Почему коронавирус мутирует и что такое "штамм"
Источник: Healthline
Вирусы, особенно РНК-вирусы, постоянно мутируют. То есть от первоначального варианта образуются отдельные микроорганизмы. У каждого нового штамма есть свои морфологические и физиологические особенности. Иногда различные штаммы вируса могут обнаруживаться в одном образце в разный промежуток времени или даже одновременно. Это нормальное явление, ведь в организме вирусы размножаются, развиваются и мутируют таким образом, чтобы выжить.
Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.
Интенсивная мутация коронавируса вполне естественна, ведь РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с вирусами ДНК (герпесом, оспой и вирусом папилломы человека).
Опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2
- Ныне доминантной мутацией COVID-19 является мутация D614G. Ее зафиксировали еще в начале 2020 года и с тех пор она распространилась по всему миру. Ученые считают, что она сделала коронавирус в 8 раз заразнее.
- "Британский" штамм коронавируса N501Y, по предварительным данным, на 64% смертельнее других штаммов COVID-19.
- Также есть предостережение относительно южноафриканского штамма. Хоть он и не смертельнее оригинального штамма, но на 50% заразнее. Ученые опасаются, что он обладает устойчивостью к антителам людей, которые переболели, и производимых вакцин. Если это действительно так, то в случае распространения этого штамма повышается риск возникновения повторных инфекций.
- Большинство обнаруженных мутаций коронавируса незначительны и не представляют опасности.
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