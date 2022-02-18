Но это не массовое явление – пока в стране фиксируют единичные случаи BA.2. Об этом на брифинге 18 февраля рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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Относительно вариантов BA.1, BA.2 – да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма Омикрон, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство,
– заявил Кузин.
Почему новая версия Омикрона вызывает беспокойство
Дело в том, что BA.2 еще быстрее передается, чем исходный вариант штамма Омикрон. Кроме этого, он вызывает немного более тяжелое течение.
Но хорошая новость в том, что в Украине его не фиксируют массово. Это единичные случаи – обычно среди вернувшихся из-за границы людей.
Санитарный врач отметил, что новый вариант коронавируса не так тяжел, как Дельта и не вызывает такую потребность в кислороде. Все математические модели свидетельствуют, что он не оказывает существенного влияния на тяжесть эпидемической волны. Как объяснил Кузин, BA.2 "представляет интерес только с точки зрения эпидемиологии".
Что известно о подварианте Омикрона BA.2
- Этот штамм зафиксировали в начале 2022 года и пока о нем известно не слишком много.
- Он имеет 28 дополнительных мутаций и распространяется быстрее своего предшественника. Датские медики выяснили, что вероятность заболеть им при контакте с заразившимся родственником на 33% больше, чем при контакте с первоначальным вариантом Омикрона.
- На днях японские вирусологи выяснили, что BA.2 лучше размножается в легких и влечет за собой более тяжелые изменения, чем BA.1.