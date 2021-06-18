В Минздраве Украины сообщили, что одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы – 23 743 человека.

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В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта вакцинации.

По состоянию на 17 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 1 989 398 прививок.

На протяжении 17 июня украинцев вакцинировали такими препаратами: