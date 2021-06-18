В Минздраве Украины сообщили, что одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы – 23 743 человека.
Читайте также В ВОЗ планируют запретить алкоголь женщинам детородного возраста
В течение суток работали 618 мобильных бригад и 964 пункта вакцинации.
По состоянию на 17 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 1 989 398 прививок.
На протяжении 17 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 236,
- Coronavac – 27 350,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 34 588,
- AstraZeneca – 19 539.