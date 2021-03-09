Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине сообщили о 185 случаях побочных эффектов после вакцинации препаратом Covisheld от коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава отметил, что 185 сообщений о побочных эффектах после 19 тысяч проведенных прививок против коронавируса – это немного.

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Степанов подчеркнул, что информация о тяжелых последствиях после вакцинации против коронавируса – это фейк.

По состоянию на сегодня почти в 20 тысяч прививок в Украине, по данным государственного экспертного центра Минздрава, зафиксировано всего лишь 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Это еще один фейк, который звучит в нашем информационном пространстве, что якобы от этой вакцины есть разные побочные эффекты,

– сказал министр.

Глава Минздрава добавил, что побочными эффектами являются "любые сообщения, которые после вакцинации, начиная от покраснения кожи и заканчивая, например, там, повышением температуры".

"Никаких тяжелых последствий от вакцинации при осуществленных почти 20 тысяч прививок в Украине не зафиксировано", – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 410 061 человек;

выздоровело – 1 199 229 человек;

вакцинировано – 19 118;

летальных исходов – 27 204.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал